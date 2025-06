Grande Fratello, il video di Helena e Javier in treno mette a tacere le voci di crisi dopo giorni di tensione

Dopo una settimana di gossip e sospetti, i due ex protagonisti del Grande Fratello tornano a sorridere insieme. Tra una battuta e un test linguistico, scelgono l'ironia per mettere fine alle polemiche.

Helena Prestes e Javier Martinez continuano a far parlare di sé, sia per la loro storia d'amore nata sotto i riflettori del Grande Fratello, sia per i recenti gossip che hanno messo alla prova la loro relazione. Nelle ultime ore, infatti, alcune dichiarazioni dell'ex compagno di Helena, Carlo Motta, avevano fatto tremare la serenità della coppia, scatenando dubbi e teorie tra i fan.

La bomba dell'ex di Helena e le risposte (non) date

Carlo, con delle storie pubblicate sui social, aveva rivelato di essersi rivisto con la modella brasiliana dopo la fine del reality, nonostante lei fosse già sentimentalmente legata a Javier. A complicare ulteriormente la situazione, una risposta ambigua rilasciata dallo stesso Motta a Fanpage, in cui faceva intendere la possibilità di un rapporto fisico con la sua ex. Un'affermazione che ha inevitabilmente acceso il chiacchiericcio del web.

I gesti social e la frase di Javier che ha fatto discutere

Come se non bastasse, anche alcuni segnali social avevano fatto drizzare le antenne agli appassionati della coppia. Gessica Notaro, amica di Javier, aveva smesso improvvisamente di seguire Helena su Instagram, alimentando i sospetti di un allontanamento in corso.

La preoccupazione dei fan era poi esplosa quando, nel fine settimana, Javier aveva pubblicato una storia enigmatica: "Il treno non guarda mai indietro. Ogni fischio è un addio al passato e un saluto al possibile. Buon viaggio a tutti." Un messaggio che, letto nel contesto dei recenti avvenimenti, sembrava preannunciare una rottura.

Ma a spegnere le voci ci ha pensato lo stesso pallavolista, intervenuto a Fanpage per chiarire: "Tra noi va tutto bene. Helena e io stiamo insieme. Sono in treno perché sto andando da lei." E proprio quel treno è diventato il simbolo della loro complicità ritrovata. In queste ore, i due hanno condiviso su TikTok un video che li ritrae insieme durante il viaggio.

Il video che spegne i pettegolezzi

"Siamo annoiati, siamo in treno e quindi ho deciso di fare un'intervista a Javier," ha detto Helena. Nel video, la modella sottopone il compagno a un divertente test sulla lingua, regalando ai fan un momento di leggerezza e tenerezza. Un gesto che sembra mettere a tacere ogni dubbio: nonostante le ombre e le voci di crisi, Helena e Javier appaiono più uniti che mai.