Justin Bieber sclera contro i paparazzi: "I soldi sono tutto ciò che volete, non vi importa degli esseri umani

Altro che relax sotto il sole della California! Justin Bieber ha regalato un fuori programma degno di un reality show: durante una passeggiata a Palm Springs, il rapper 31enne infatti ha sbottato contro i paparazzi con un'accusa velenosa - "Volete solo soldi!". Un siparietto che alimenta i gossip degli ultimi mesi e che si aggiunge alle tante ombre che circondano il cantante, sempre più chiacchierato per il suo presunto legame con il caso Diddy.

Lo scatto d'ira in pieno giorno di Justin Bieber

Justin Bieber

Non c'erano fan né red carpet, solo un caffè al volo nel caldo sole californiano. Ma all'apparire di alcuni fotografi, bastato un semplice "buongiorno" per scatenare la rabbia di Justin Bieber. "No, ma quale buongiorno?! Soldi, soldi, soldi... è tutto ciò che vi interessa. Andatevene via di qui. I soldi sono tutto ciò che volete. Non vi importa niente degli esseri umani. Non vi interessa delle persone, voi pensate solo ai soldi ed è quello che cercate", ha sbraitato improvvisamente.

Parole pesanti che hanno fatto subito il giro dei social. Il cantante, visibilmente provato, ha accusato senza mezzi termini i paparazzi di trattare le persone come meri strumenti di guadagno. Ma l'accesso d'ira non sarebbe stato provocato da niente in particolare.

Il caso Diddy e l'ombra lunga sulle sue notti insonni

Da ottobre, il nome del rapper è circolato più volte in relazione al caso legale che ha travolto Sean Combs, meglio noto come Diddy. Secondo fonti anonime, Justin Bieber sarebbe tra le vittime non dichiarate del rapper. E la tensione sembra ormai evidente anche online, tra video criptici, frasi allarmanti e una routine sregolata.

Proprio la scorsa settimana, inoltre, una fonte vicina a lui e alla moglie Hailey Baldwin Bieber ha raccontato che proprio quest'ultima sarebbe molto preoccupata per la salute mentale e fisica di suo marito. "Non dorme quasi mai, mangia pochissimo e infatti Hailey è molto preoccupata" - afferma la fonte -. Ha anche chiesto a familiari e amici di pregare perché la situazione migliori. Lui manda anche messaggi molto bizzarri in piena notte".

"Devo ammettere...": i problemi con la gestione della rabbia

D'altronde, riguardo ai suoi problemi con la gestione della rabbia, Bieber stesso aveva anticipato, in un post recente: "Devo ammettere che anch'io ho problemi con la rabbia, ma voglio crescere e non reagire così male in alcune situazioni".

In molti ora si chiedono se dietro lo sfogo di Palm Springs ci sia solo stanchezza o qualcosa di più profondo. Una cosa è certa: Justin Bieber sta attraversando un momento complesso, e il sostegno dei fan potrebbe non bastare.