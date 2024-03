Hailey Baldwin mette fine alle speculazioni sulla fine del matrimonio con Justin Bieber

Hailey Baldwin ha rispedito al mittente le voci di crisi intorno al matrimonio con il cantante Justin Bieber. Le speculazioni sono nate da un messaggio del padre, Stephen Baldwin, che a fine febbraio si era rivolto ai fan chiedendo di pregare per la coppia.

Intervenuta con delle storie su Instagram, Hailey Baldwin ha smentito categoricamente una rottura con Bieber:"Solo per vostra informazione. Le storie e le costanti voci non confermate che vedo su TikTok sono sempre al 100% sbagliate. Create dal nulla... Provengono dalla terra della delusione. Quindi, so che può essere divertente alimentare queste storie ma sappiate che sono sempre false. Scusate se vi rovino il divertimento". Quattro giorni fa, Hailey Baldwin ha pubblicato anche un toccante messaggio d'auguri social a Justin Bieber, in occasione del suo trentesimo compleanno.

L'inizio del gossip

Negli ultimi giorni sono iniziate a circolare le ipotesi più disparate e astruse sulla coppia, tra cui presunta infedeltà, problemi di fertilità e questioni di salute. In realtà, è tutto nato all'interno della famiglia Baldwin perché è stato il padre Stephen ad allarmare i fan con la richiesta di preghiere.

Stephen Baldwin aveva condiviso anche il video dell'influencer cristiano Victor Marx che aveva pubblicato una clip di Bieber che canta, con la didascalia:"Cristiani, per favore, quando pensate a Justin e Hailey prendetevi un momento per offrire una piccola preghiera affinché abbiano saggezza, protezione e si avvicinino al Signore". Justin Bieber e Hailey Baldwin si sono uniti civilmente a New York nel settembre 2018.