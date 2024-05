Justin Bieber sarà padre: annunciato l'arrivo del primo figlio con Hailey Baldwin

Con una serie di video e immagini postate sui social, Justin Bieber e Hailey Baldwin hanno annunciato di essere in attesa del loro primo figlio.

Il primo contenuto condiviso con i 51,2 milioni di follower di Hailey mostra la coppia che si abbraccia e si bacia durante la cerimonia di rinnovo dei voti tenutasi oggi a Kilauea, nelle Hawaii, e dove entrambi indossano abiti Saint Laurent by Anthony Vaccarello e fedi abbinate di Tiffany & Co. Forever (Hailey è da tempo ambasciatrice di Saint Laurent).

I Biebers si sono sposati nel settembre 2018, dopo un breve fidanzamento. Durante un'apparizione su Ellen nel 2020, Justin ha raccontato alla conduttrice Ellen DeGeneres i suoi progetti di futura paternità. "Avrò tutti i figli che Hailey vorrà mettere al mondo. Mi piacerebbe avere una piccola tribù. Ma, sì, è il suo corpo e deciderà lei, ma penso che voglia averne un po'".

Lo scorso autunno, Hailey parlato con GQ Hype dell'attenzione che deriva dall'essere sposata con una delle pop star più famose del mondo e della costante frenesia dei tabloid sul fatto che fosse incinta o meno. "Di recente tutti dicevano: 'Oh, mio Dio, è incinta', e mi è già successo più volte in passato. C'è qualcosa di scoraggiante: 'Non posso essere gonfia una volta e non essere incinta? Sarebbe una bugia se dicessi: 'Oh, sì, non me ne frega niente'".

"Fan**lo Hailey": i fan di Justin Bieber hanno insultato la moglie a causa di quanto accaduto con Selena Gomez

L'attrice aveva dichiarato che, se e quando sarà incinta, "Internet sarà l'ultimo a saperlo". Ha aggiunto che la maternità "è qualcosa che aspetto con ansia, ma è anche una cosa molto privata e intima. E arriverà quando arriverà".