Helen Mirren sorprende il pubblico di Jimmy Fallon: "Sono una tifosa sfegatata del Lecce"

L'attrice inglese conquista il*Tonight Show con un'irruzione a sorpresa dedicata alla sua squadra del cuore, che a sorpresa di tutti è italiana e in serie A.

Helen Mirren porta il Salento sul palco del Tonight Show. Durante il monologo di Jimmy Fallon sui tifosi più "volgari" dello sport americano, l'attrice premio Oscar è comparsa all'improvviso per rivendicare, con tanto di entusiasmo da curva, la propria fede calcistica, dichiarandosi una tifosa sfegatata del Lecce.

Helen Mirren e il legame con il Salento

La battuta pronunciata nello studio di Jimmy Fallon non arriva però dal nulla. Helen Mirren ha da tempo un rapporto molto stretto con il Salento, territorio nel quale ha scelto di vivere parte della propria vita lontano dai riflettori. L'attrice risiede infatti da anni a Tiggiano, piccolo comune in provincia di Lecce, dove insieme al marito Taylor Hackford possiede una masseria.

È proprio questo legame con la Puglia ad aver trasformato, negli anni, Mirren in una presenza particolarmente amata sul territorio. La sua passione per il Lecce aggiunge ora un elemento ancora più popolare a un rapporto già consolidato con la regione.

E così, davanti al pubblico americano, l'attrice ha scelto di giocare con uno degli stereotipi più conosciuti del calcio: quello del tifoso capace di perdere ogni eleganza e ogni diplomazia quando scende in campo la propria squadra. Una gag costruita sul contrasto tra l'immagine internazionale e sofisticata di Mirren e il linguaggio decisamente più sanguigno del calcio italiano.

Dal palco americano alla curva del Lecce

Il siparietto ha immediatamente attirato l'attenzione anche in Italia. Il Lecce ha infatti rilanciato sui propri canali social il momento televisivo, trasformando in pochi minuti la dichiarazione di Mirren in un piccolo caso mediatico.

La scena funziona proprio per la sua semplicità: nessuna lunga intervista, nessuna celebrazione preparata, ma un'irruzione improvvisa e una dichiarazione urlata con l'entusiasmo di una tifosa qualsiasi. Solo che a pronunciarla è una delle attrici britanniche più celebri al mondo.

Helen Mirren, del resto, non è nuova a raccontare pubblicamente il proprio amore per la Puglia. Negli anni ha parlato della vita nel Salento, della campagna e del rapporto con la comunità locale, diventando una sorta di ambasciatrice internazionale della zona.

Questa volta, però, il suo omaggio passa attraverso il calcio e arriva da uno dei palcoscenici televisivi più seguiti degli Stati Uniti. "Forza Lecce" diventa così molto più di una semplice battuta: è il modo in cui Helen Mirren, dagli Stati Uniti, ha portato per qualche secondo una fetta di Salento dentro il mondo dello show business americano.