Helen Mirren riceverà il Golden Globe alla carriera

Sarà Helen Mirren a ricevere il prestigioso Cecil B. DeMille Award, il premio alla carriera assegnato ogni anno dai Golden Globes.

Il riconoscimento è stato ideato per celebrare i contributi straordinari e in grado di avere un impatto a lungo termine nel mondo dell'intrattenimento.

Quando Mirren riceverà il riconoscimento

L'attrice britannica riceverà il premio durante la serata intitolata Golden Eve, che si svolgerà l'8 gennaio e sarà poi trasmessa da CBS e Paramount+, portando sugli schermi retrospettive sulle carriere dei vincitori del Cecil B. DeMille Award e del Carol Burnett Award per i risultati ottenuti in campo televisivo.

Durante la serata saranno proposti video inediti, conversazioni con chi vincerà i due riconoscimenti, e retrospettive dedicate alla storia e alla carriera dei due protagonisti.

Helen Mirren ha conquistato l'Oscar nel 2007 per la sua interpretazione della regina Elisabetta II nel film The Queen (di cui potete leggere la nostra recensione). L'attrice, durante la sua carriera, ha invece conquistato ben 17 nomination ai Golden Globe, vincendo tre volte.

La motivazione del premio

Helen Hoehn, presidente dei Golden Globes, ha dichiarato: "Helen Mirren è una forza della natura e la sua carriera è semplicemente straordinaria. Le sue performance eccezionali e il suo impegno nei confronti della sua arte continuano a ispirare generazioni di artisti e di spettatori. Si tratta di un profondo onore assegnarle il Cecil B. DeMille Award".

Tra i precedenti vincitori, oltre a Viola Davis che l'ha conquistato un anno fa, ci sono anche Walt Disney, Audrey Hepburn, Sidney Poitier, Judy Garland, Elizabeth Taylor, Robert Redford, Barbra Streisand, Meryl Streep, Tom Hanks e Oprah Winfrey.

La cerimonia di consegna dei Golden Globes, invece, sarà condotta da Nikki Glaser e andrà in scena l'11 gennaio 2026, concludendo la Golden Week che celebrerà i popolari premi assegnati dalla stampa estera ad attori e registi.