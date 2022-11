Helen Mirren sulla sua storia con Liam Neeson: "Ci amavamo moltissimo"

Helen Mirren ha lasciato qualche dettaglio in più riguardo alla passata storia d'amore con Liam Neeson, e sull'impatto che ha avuto sulla sua vita.

Helen Mirren ha deciso di mettere a nudo una parte della sua passata vita sentimentale, parlando nel dettaglio della relazione amorosa che ha avuto, negli anni '80, con Liam Neeson. La coppia si è frequentata per cinque anni, tra il 1980 e il 1985.

Fast & Furious 9 - The Fast Saga: Helen Mirren in una scena

Durante un'intervista rilasciata ad AARP Magazine, Helen Mirren ha parlato del grande amore che ha provato per Liam Neeson quando era molto giovane: "Non avremmo dovuto stare insieme in quel modo, ma ci amavamo moltissimo. Lo amo profondamente ancora oggi. È un ragazzo così straordinario".

La coppia si è conosciuta durante le riprese del film Excalibur nel 1981 e, in base a quanto riportato da Helen Mirren che ora è sposata con Taylor Hackford, la relazione era così seria che hanno vissuto insieme per la maggior parte del tempo. Successivamente l'attrice si è messa a riflettere sul modo in cui è cambiata crescendo e sull'impatto che le varie esperienze della sua vita hanno avuto su di lei.