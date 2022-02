Fast & Furious, Helen Mirren ha "pregato" Vin Diesel per la parte: "Ero senza pudore"

Helen Mirren ha parlato del suo ruolo nella saga di Fast & Furious, ammettendo di aver "supplicato" Vin Diesel affinché le permettesse di recitare nella serie cinematografica iniziata nel 2001 e arrivata al suo nono capitolo.

Domenica 26 febbraio, Helen Mirren riceverà il Life Achievement Award ai SAG Awards 2022: un importante riconoscimento per un'attrice che è stata protagonista di una carriera straordinaria. Negli ultimi anni, Mirren si è avvicinata anche alle nuove generazioni, interpretando Queenie (madre del personaggio interpretato da Jason Statham) in Fast and Furious 8 e 9 e recitando anche nello spin-off della saga, ovvero Hobbs & Shaw del 2019. Come riportato da lei stessa in una nuova intervista rilasciata a The Hollywood Reporter, unirsi alla saga cinematografica è stato qualcosa che desiderava fortemente. Mirren ha infatti dichiarato: "Non l'ho chiesto, ho proprio pregato! In un'occasione in cui c'era anche Vin Diesel, mi sono presentata a lui. Ed ero spudorata, dicendogli: 'Oh Dio, mi piacerebbe essere in uno dei tuoi film! Per favore, fammi partecipare'. E poi Vin, con quella sua voce bella e profonda, disse: 'Vedrò cosa posso fare'. E alla fine lo ha fatto per me. Ha trovato questo piccolo grande ruolo per me, che era perfetto. Non avevo mai fatto niente del genere prima. Nella mia vanità, adoravo guidare e volevo davvero guidare un'auto veloce".

L'anno scorso, Helen Mirren ha detto ad Entertainment Weekly: "Sei in mani molto sicure e amorevoli quando sei in Fast & Furious. È stato semplicemente fantastico essere in uno spazio molto ridotto con Vin Diesel per un periodo piuttosto lungo. Ho adorato ogni minuto. È stato fantastico, sentire quella bella voce, perché eravamo molto vicini. Amo così tanto la sua voce. Ha la migliore voce di sempre. La nostra è una chimica completamente naturale".