Helen Mirren irriconoscibile nel ruolo di Golda Meir nel bopic di Guy Nattiv (FOTO)

Golda: Helen Mirren nella prima foto del biopic su Golda Meir

Helen Mirren non è certo nuova a strepitose performance in biopic. Basta dare uno sguardo ala suo lavoro in The Queen, che le ha fruttato un Oscar per la miglior interpretazione femminile. Al momento l'attrice inglese è impegnata sul set del biopic storico di Guy Nattiv Golda, dedicato alla prima donna Primo Ministro israeliana Golda Meir. Per calarsi nei panni della Meir, Helen Mirren è andata incontro a una trasformazione fisica radicale, come rivela la prima foto.

"Golda Meir era un leader formidabile, intransigente e potente", ha dichiarato Helen Mirren in una nota. "È una grande sfida ritrarla nel momento più difficile della sua straordinaria vita. Spero solo di renderle giustizia!"

In precedenza, Guy Nattiv ha diretto Skin con Jamie Bell nel 2018. Per Golda, utilizzerà una sceneggiatura firmata dall'autore di Florence Foster Jenkins Nicholas Martin. Il film è descritto come un thriller dal ritmo incalzante - che condivide gli eventi intensamente drammatici, le responsabilità di alto livello e le decisioni controverse che Meir - conosciuta anche come la Lady di ferro di Israele - ha affrontato durante la guerra dello Yom Kippur nel 1973. Le sue azioni, in circostanze impossibili, alla fine decisero il destino di milioni di vite. Nel cast anche Camille Cottin.

Prossimamente vedremo Helen Mirren in un tipo di ruolo completamente diverso, visto che sarà la villain Hespera nel cinecomic Shazam! Fury of the Gods.