Heather Parisi risponde alle critiche sulle figlie: "Sia chiaro una volta per tutte..."

Heather Parisi ha risposto su Instagram alle critiche di chi l'accusa di aver abbandonato le due figlie: 'Non giudicate se non sapete'

Heather Parisi ha risposto alle critiche di chi le rinfaccia di aver abbandonato due figlie in Italia e lo ha fatto seccamente, con un tono che non ammette replica. Più precisamente la showgirl e ballerina, ha replicato ad una follower che ha commentato il suo ultimo video su Instagram.

Nel video in questione, Heather Parisi accenna a qualche passo di danza e scherza con i suoi gemelli, Dylan ed Elizabeth. "Dopo 12 ore di volo qualche esercizio disintossicante. Buona giornata a tutti" Heather si riferisce ovviamente al volo dall'Italia ad Hong Kong, dove adesso vive e all'ultima apparizione nel programma di Barbara D'Urso che ha fatto scalpore per le sue rivelazioni - Heather Parisi ha parlato di una relazione tossica durata sette anni - sia per l'attacco via social che le è arrivato da una delle due figlie più grandi. Dopo il programma Jaqueline Di Giacomo aveva detto: Chiedete a Heather Parisi dove sono le altre due figlie.

Sotto il video però qualcuno ha commentato: "Una mamma che ha dimenticato le sue figlie", e Heather Parisi ha replicato altrettanto seccamente: "Libera di farsi piacere chi le pare" - ha detto alla commentatrice - "A me non piacciono quelli che esprimono giudizi senza sapere, quelli che fanno la morale spicciola sul gossip, quelli che ficcano il naso a casa d'altri, senza essere invitati. Perché deve essere chiaro, una volta per tutte, che decido io e solo io quanto e cosa della mia vita privata rendere partecipi gli altri."