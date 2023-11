Mediaset minaccia Heather Parisi di azioni legali dopo le frasi su Amici

Mediaset non ha perso tempo con Heather Parisi: dopo l'intervista di lei al Fatto Quotidiano, l'azienda di Cologno Monzese ha minacciato azioni legali attraverso uno stringato comunicato ufficiale. Nodo del contendere le dichiarazioni della ballerina su Amici.

Che ha detto Heather Parisi

L'ex soubrette, che è stata giurata del serale di Amici nel 2018, ha dichiarato in una recente intervista al Fatto Quotidiano: "Non avevo capito che nei talent bisogna recitare un copione; invece sono una scheggia impazzita in grado di recitare solo me stessa. Lì ero fuori contesto [...] Mi è dispiaciuto moltissimo: stavo in mezzo a dei giovani ma non ero in grado di seguire il copione". Bersaglio delle sue parole davvero poco generose non è sembrata essere Maria De Filippi ma il contesto generale: "Lei non mi diceva nulla ma gli autori, l'ambiente: si capiva che non andava. Ripeto: so recitare solo me stessa".

La minaccia di vie legali

Mediaset è intervenuta subito per tutelare la trasmissione e ha minacciato Heather Parisi (in maniera forse un po' sproporzionata, non è certo la prima a muovere critiche a un programma e nessuno d'altronde si aspetta che quello che avviene in un talent o in un reality sia completamente spontaneo) di ricorrere agli avvocati. Nella note ufficiale rilasciata ieri si legge: "Mediaset ha dato mandato ai propri legali per agire nelle sedi opportune contro le affermazioni contenute in un'intervista rilasciata oggi da Heather Parisi, in relazione al programma "Amici". È inaccettabile che venga messa in dubbio pubblicamente la regolarità di un programma che da anni, sotto gli occhi di tutti, consente ai giovani artisti italiani di esprimere e migliorare in modo limpido, serio e impegnativo il proprio talento".