Heather Parisi: "Picchiata dal mio ex compagno per 7 anni ”. Rivelazione shock da Barbara D'Urso

Heather Parisi è stata ospite del Live - Non è la D'Urso dove confessa per la prima volta i suoi sette anni di vittima di violenza dometica da parte di un ex compagno.

Heather Parisi è stata picchiata da un ex compagno per anni: l'ha raccontato per la prima volta a Barabara D'Urso, ospite dell'ultima puntata di "Live - Non è la d'Urso", dove era stata invitata per parlare di maternità intorno ai 50 anni.

Rimasta sola con la conduttrice Heather Parisi si è aperta ad una confessione che ha scioccato e commosso il pubblico in studio e quello a casa, nonché, ovviamente, la stessa D'Urso. Heather, che da circa dieci anni vive a Hong Kong, è stata ospite della punta del "Live - Non è la D'Urso". L'ex showgirl era accompagnata dal marito Umberto Maria Anzolin e i loro figli, i gemelli Elizabeth e Dylan di nove anni, concepiti con la fecondazione assistita quando Heather aveva cinquant'anni. Il tema principale della discussione era la maternità in età avanzata. Favorevoli ovviamente la Parisi ed il marito che ha detto "quando due persone si amano è abbastanza naturale decidere di avere figli". Ad illuminare il pubblico sull'argomento anche Alessandra Mussolini e Paolo Brosio, la prima favorevole perché "se gli uomini possono farlo fino a 60/70 perché non una donna", il secondo contrario perché la Parisi poteva insieme al marito "adottare un altro ragazzo invece di fare l'inseminazione artificiale, avendo già quattro figli in due".

Dopo questa discussione la conduttrice ha informato il pubblico che Heather voleva parlare di qualcosa che non aveva mai confessato a nessuno, le due prime donne sono rimaste sole e a quel punto è iniziata la rivelazione scioccante della Parisi. "Sono stata vittima di violenza domestica -ha detto- "adesso mi sento molto protetta perché ho la sicurezza di un rapporto vero e, finalmente, ho la forza di dare coraggio alle donne che subiscono la violenza tra le mura domestiche. Anche io l'ho vissuta e sono riuscita a salvarmi. Ti senti sola, ti vergogni, ti subentra una rabbia interna. Le donne che subiscono violenza domestica possono capire. Voglio dare loro il coraggio di alzarsi e andare via di casa". Il silenzio della conduttrice, che preferisce non fare domande ma solo ascoltare e mostrare la sua commozione con le sue proverbiali espressioni, permette ad Heather di continuare il suo racconto senza interruzione "sono stata picchiata per setta anni dal mio ex compagno, mi rivolgo alle donne a casa: dovete essere forti, io da un giorno all'altro ho preso il borsone di danza sono uscita di casa e non sono più tornata. Mi ha ospitato una mia amica".

"Ora mi criticheranno, come sempre, per aver detto questo. Ma non mi importa. Se anche una sola donna, ascoltandomi, avrà il coraggio di andare via da casa", queste sono le ultime parole della Parisi che lascia lo studio tra gli applausi del pubblico.

Così termina lo scioccante racconto di Heather Parisi che non rivelera il nome dell'uomo che le ha fatto violenza. Adesso tornerà ad Honk Kong, dove, in questi giorni attraverso Twitter sta documentando la protesta degli studenti, denunciando la violenza della polizia locale ed il silenzio dell'occidente.