Heather Parisi, sua figlia Jacqueline attacca: “Chiedetele dove sono le altre due figlie”

Jacqueline, secondogenita di Heather Parisi, ha attaccato la madre attraverso Instagram, colpevole di non aver nominato le due figlie maggiori nel corso di Live - Non è la D'Urso.

Jacqueline, infatti, che subito dopo ha deciso di rimuovere le due storie in cui parlava della madre, ha una sorella maggiore, Rebecca, nata da una relazione precedente di Heather Parisi.

La showgirl, che lunedì scorso, durante il talk show di Barbara D'Urso, ha scioccato tutti con la rivelazione sul proprio passato, era stata invitata per parlare di maternità intorno ai 50 anni per questo era accompagnata dal marito Umberto Maria Anzolin e i loro figli, i gemelli Elizabeth e Dylan di nove anni. Mentre si svolgeva il dibattito, però, Jacqueline ha scritto sulle storie di Instagram "perché non le chiedete dove sono le altre due figlie?", taggando Barbara D'Urso, ma decidendo poi subito di rimuovere quanto scritto.

Il rapporto tra Heather e le ragazze sembra essersi incrinato nel corso degli anni. Rebecca è nata nel 1994 dal primo matrimonio dell'ex showgirl con Giorgio Manenti, al suo battesimo i padrini furono Pippo Baudo e Katia Ricciarelli. Jacqueline è nata Il 10 marzo 2000, dalla relazione con l'ortopedico Giovanni Di Giacomo. Le due ragazze vanno molto d'accordo, tanto che Jacqueline dopo il post critico nei confronti della madre ha pubblicato una fotografia con la sorella e i rispettivi padri intorno a un tavolo, sereni. Alcune di queste foto e anche alcuni video pubblicati nel corso del programma sono stati rimossi. Jacqueline, che somiglia fisicamente moltissimo alla madre, ha detto a commento: "ho rimosso i video per non fare lo stesso errore fatto l'anno scorso".