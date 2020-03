Heath Ledger, il montatore Lee Smith: "Sul set aveva conquistato tutti con il suo Joker"

Il montatore dell'apprezzato Il cavaliere oscuro, Lee Smith, ha svelato in una recente intervista qualche dettaglio relativo all'interpretazione di Heath Ledger sul set di Christopher Nolan. La performance dell'attore nel ruolo del Joker è stata talmente convincente ed emozionante da far conquistare all'attore un Oscar, purtroppo dopo la sua morte, e a lasciare un segno indelebile nel mondo degli adattamenti cinematografici tratti dai fumetti.

Il collaboratore del regista, durante un'intervista a WTOP News, ha infatti ricordato che aveva già lavorato a un film con protagonista la star australiana nel 1999, in occasione di Two Hands. Lee Smith ha poi dichiarato: "Ho visto Heath Ledger molte volte durante le riprese del film Il cavaliere oscuro sul set ed è sempre stato immensamente divertente. Fin dal primo giorno delle riprese ero completamente ammirato da quanta strada avesse compiuto dal momento in cui lavorava a progetti a basso budget in Australia all'essere lì con la sua schiena rivolta alla telecamera mentre aveva quella maschera e dominava lo schermo". Il montatore ha aggiunto: "Ero seduto in una piccola roulotte sul set con Christopher Nolan, il direttore della fotografia e tutti gli altri e semplicemente stavamo lì a dire 'Oh, questo ragazzo è fantastico'. Il modo in cui camminava, come parlava. Ha dato tutto se stesso a quel ruolo".

Smith ha quindi sottolineato che la notizia della morte è stata incredibilmente triste: "Avevamo superato da 10 o 12 settimane la fine delle riprese ed è ovviamente incredibilmente triste quando chiunque muore, ma lui era un attore così brillante e ha regalato così tanto a quel ruolo. Il fatto che non sia più con noi è una grande perdita".

