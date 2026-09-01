Heated Rivalry 2 ha rischiato di perdere il suo famoso cottage per la "coscienza" del vero proprietario

Il cottage di Heated Rivalry è ormai molto più di una semplice location. Dopo essere diventato lo scenario di alcuni dei momenti più importanti della storia tra Shane Hollander e Ilya Rozatnov, la casa tornerà anche nella seconda stagione, attesa nella primavera del 2027. Una conferma che, però, non era così scontata: il vero proprietario della struttura, Michael Kutryk, ha infatti ammesso di averci pensato parecchio prima di concedere nuovamente gli spazi alla produzione.

Le riprese di Heated Rivalry 2 sono iniziate ad agosto e il team della serie targata Crave e HBO Max ha presto bussato di nuovo alla porta di Kutryk. Di fronte alla richiesta, il proprietario avrebbe potuto approfittare della notorietà raggiunta dalla casa e alzare considerevolmente il prezzo. Ha scelto invece una strada molto diversa.

Heated Rivalry 2, il proprietario del cottage ha esitato prima di dire sì

I protagonisti di Heated Rivalry

Intervistato da HGTV, Kutryk ha raccontato di essersi concesso una vera riflessione prima di accettare il ritorno di troupe e attori. "Ho fatto un po' di esame di coscienza prima di permettere loro di tornare", ha spiegato. "So che ne hanno bisogno e mi sono reso conto che avrei potuto fare il difficile e provare a spremerli, ma non me la sono sentita".

Quando la produzione gli ha chiesto quale cifra desiderasse per utilizzare nuovamente la proprietà, Kutryk ha prima ricordato un piccolo incidente avvenuto durante le precedenti riprese: "Per prima cosa ho detto loro che mi avevano graffiato il tavolo, poi ho indicato un prezzo molto ragionevole. Sono rimasti sorpresi e mi hanno ringraziato. E alla fine non mi sono nemmeno fatto sostituire il tavolo".

Un atteggiamento che racconta bene il rapporto piuttosto particolare del proprietario con l'improvvisa fama della sua casa. Kutryk si definisce infatti una persona molto riservata e aveva costruito il cottage come rifugio personale, lontano dalla vita quotidiana e dagli sguardi esterni. Il successo della serie ha inevitabilmente cambiato le cose.

Il luogo simbolo di Shane e Ilya

Una scena della prima stagione

Nella prima stagione il cottage rappresenta un luogo fondamentale per la relazione tra Shane Hollander, interpretato da Hudson Williams, e Ilya Rozanov, interpretato da Connor Storrie. Shane invita infatti il suo amante segreto a trascorrere con lui due settimane lontano da tutto e da tutti. Quel soggiorno permette ai due di avvicinarsi ulteriormente fino alla reciproca dichiarazione d'amore.

È sempre nella casa che arriva un altro passaggio fondamentale: il padre di Shane sorprende accidentalmente la coppia, spingendo i due uomini a rivelare la loro relazione ai genitori del giocatore.

Dopo il debutto di Heated Rivalry nel dicembre 2025 e il rapido successo della serie, anche la location ha attirato l'attenzione dei fan. Kutryk ha cominciato a ricevere proposte da Airbnb e, davanti a quella che ha definito un'offerta impossibile da rifiutare, ha accettato di mettere il cottage in affitto dalla primavera fino all'autunno.

Il futuro turistico della proprietà, tuttavia, resta incerto. "Vedremo quale sarà la domanda dopo la messa in onda della seconda stagione", ha spiegato Kutryk. "Resta vero che sono una persona riservata. Questo è il mio rifugio. L'ho costruito per allontanarmi dal mondo, quindi non so per quanto tempo ancora continuerò a condividerlo". Una tranquillità già divisa, scherza il proprietario, con un grosso cervo che frequenta il terreno insieme al suo branco e con le tartarughe che vi depongono le uova.

Heated Rivalry 2 arriverà nella primavera del 2027 su Crave e HBO Max. Oltre al ritorno di Hudson Williams e Connor Storrie, il cast accoglierà anche Charlie Gillespie, Justice Smith, Daniel Diemer e Shaheen Jafargholi. E, a questo punto, anche il cottage può essere considerato ufficialmente tra i grandi ritorni della nuova stagione.