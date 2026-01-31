Heated Rivalry, il creatore della serie lavorò al film dimenticato di Xavier Dolan con Natalie Portman

La mia vita con John F. Donovan è uno di quei film che dopo essere stato atteso per parecchio tempo prima della sua uscita, è finito molto presto nel dimenticatoio. Si tratta del primo film in lingua inglese del regista canadese Xavier Dolan.

Il film, con protagonisti Kit Harington e Natalie Portman, è stato un enorme insuccesso ma all'epoca lavorò nel team creativo un autore che adesso si sta facendo particolarmente conoscere grazie all'ottimo riscontro ottenuto dalla serie a cui ha lavorato, Heated Rivalry.

Il passato di Jacob Tierney con Xavier Dolan

Jacob Tierney lavorò proprio con il regista canadese alla sceneggiatura di La mia vita con John F. Donovan. Il film racconta, in maniera non lineare, il rapporto tra una star del cinema di nome John Donovan (Kit Harington), e un ragazzo vittima di bullismo, Rupert Turner (Jacob Tremblay).

Jacob Tremblay in una scena di La mia vita con John F. Donovan

La mia vita con John F. Donovan affronta temi delicati come sessualità, celebrità ed emarginazione e venne presentato al Toronto International Film Festival. Nonostante la grande attesa intorno al film, nata principalmente per il successo dei precedenti film del giovane regista Xavier Dolan, il film fu penalizzato da un riscontro tiepido e da una distribuzione limitata, nonostante le ottime interpretazioni del cast.

La nuova avventura di Jacob Tierney con Heated Rivalry

Nonostante debba ancora debuttare in Italia, sta già facendo parlare molto di sé la nuova serie canadese Heated Rivalry, presto su HBO Max, co-creata proprio da Jacob Tierney. La serie romantica è ambientata nel mondo dell'hockey professionistico.

La storia gira intorno ad una relazione clandestina tra i due rivali sul ghiaccio, in un mix di attrazione, scontri e crescita personale. Heated Rivalry affronta temi come l'amore, l'identità e la pressione agonistica, ed è un esempio perfetto di prodotto romance sportivo. Nel cast della serie troviamo Hudson Williams, Connor Storrie, François Arnaud, Christina Chang e Dylan Walsh. La serie sarà disponibile su HBO Max a partire dal 13 febbraio.