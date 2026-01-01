"Heated Rivalry ha fatto impazzire tutti?", la popolarità della serie sorprende anche Anderson Cooper

Lo show tratto dai libri di Rachel Reid è diventato un fenomeno in tutto il mondo e durante la diretta della CNN del 31 dicembre sono stati compiuti degli esilaranti commenti.

Durante la diretta della CNN per festeggiare l'arrivo del 2026, Anderson Cooper e Andy Cohen hanno citato più volte Heated Rivalry, la serie canadese diventata un fenomeno mondiale.

I momenti, diventati virali online, sono stati commentati anche dalla scrittrice Rachel Reid e da Robbie G.K., uno degli interpreti dello show.

Il fenomeno Heated Rivalry approda sul Capodanno della CNN

Cooper, durante le interazioni con Stephen Colbert e Belinda Carlisle, si è reso conto in prima persona dell'impatto avuto dalla serie sul pubblico. Cohen, inoltre, non ha esitato a fare dei riferimenti alla storia d'amore tra Ilya e Shane, i due giocatori di hockey al centro della trama.

Lo show, la cui seconda stagione arriverà nel 2027, ha al centro due giocatori di hockey che vivono una relazione segreta nel corso degli anni, da quando iniziano a giocare come professionisti fino all'apice della loro carriera. I due dovranno decidere se nel loro mondo ci sia spazio per l'amore oppure no.

A un certo punto della diretta da New York, Cooper ha ammesso che dormire nel letto di Cohen fosse una situazione un po' strana. Andy ha voluto chiarire: "Solo la struttura del letto, non ti ho dato il materasso. Ho pensato ci avrebbe avvicinati, come migliori fratelli".

I due hanno iniziato a discutere e Cooper ha replicato: "Questo non è Heated Rivalry". Cohen ha colto al volo l'occasione pieno di entusiasmo, chiedendo all'amico chi, tra loro due, sarebbe Shane Hollander e chi Ilya Rozanov. Andy ha tuttavia trovato immediatamente una risposta al suo dubbio dichiarando: "Tra di noi, tu sei Ilya e io sono Shane".

Anderson è rimasto un po' sorpreso e, in un secondo momento, ha dichiarato di sentirsi più vicino a Kip.

La scrittrice Rachel Reid ha quindi reagito all'interazione tra i due conduttori dichiarando senza esitazione: "Continuo a pensare che nulla possa sorprendermi a questo punto, ma...".

Robbie G.K., interprete proprio di Kip negli episodi, ha condiviso il post, evidentemente apprezzando i commenti compiuti a Capodanno.

Il successo della storia d'amore tra Ilya e Shane

Durante la serata la serie creata da Jacob Tierney è stata citata anche durante una conversazione con la cantautrice Brandi Carlile. Cohen ha chiesto: "Alle lesbiche interessa la serie canadese sui giocatori di hockey gay, Heated Rivalry?".

L'artista non ha esitato ad ammettere: "Non riesco a pensare ad altro. Penso solo a quello. Non riesco nemmeno a dormire di notte senza pensare allo show".

Durante un collegamento con Stephen Colbert c'è stato poi un ulteriore riferimento esilarante quando il conduttore del popolare talk show ha dichiarato ridendo di essere un 'bossy bottom', scatenando dei commenti che hanno portato Cooper a chiedersi stupito: "Heated Rivalry ha fatto impazzire tutti?".

