Heat 2, Michael Mann aggiorna finalmente sul sequel con Adam Driver: riprese vicine?

Michael Mann sta realizzando il sequel del suo film del 1995 Heat e ha finalmente fornito un nuovo aggiornamento su quando intende iniziare la produzione.

In una nuova intervista, il regista ha dichiarato di essere al lavoro sulla sceneggiatura del sequel, basata sul suo romanzo Heat 2, e di voler iniziare le riprese del film entro la fine del 2024 o l'inizio del 2025. Mann non ha voluto parlare dei rumor sul cast del film, dicendo semplicemente al Los Angeles Times: "Non posso parlarne".

Heat - La sfida, poliziesco interpretato da Al Pacino e Robert De Niro, è diventato negli anni un vero cult e una pietra miliare del genere, tanto da essere stato omaggiato a più riprese (ci sono echi del film anche ne Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan). Il cast comprendeva anche Jon Voight, Val Kilmer, Tom Sizemore, Diana Venora, Amy Brenneman, Ashley Judd, Mykelti Williamson, Wes Studi e Ted Levine.

Robert De Niro e Val Kilmer in una sequenza di Heat - La sfida, di Michael Mann

Di cosa parlerà Heat 2?

Il film si baserà sull'omonimo romanzo e fungerà contemporaneamente da prequel e sequel della pellicola del 1995. Il libro salta tra due periodi temporali diversi: il primo segue Chris Shiherlis mentre cerca di eludere la polizia di Los Angeles e il detective Vincent Hanna dopo una rapina in banca andata male, mentre la seconda trama si svolge a Chicago nel 1988.

Ferrari, Michael Mann ha appena annunciato un altro progetto collegato al film

Si dice che Adam Driver e Austin Butler erediteranno i ruoli che furono di De Niro e Kilmer. Mann ha lavorato con Driver nel suo ultimo film, Ferrari, e nell'ottobre 2023 gli era stato chiesto se avrebbe fatto squadra con lui per il sequel di Heat.

"Forse. Non ne parliamo ancora. Mettiamola così: Adam e io siamo andati d'accordo come non mai [in Ferrari]", aveva commentato Mann. "Abbiamo la stessa etica del lavoro, che è piuttosto intensa. Ci piacciamo e ci siamo divertiti molto a lavorare insieme dal punto di vista artistico".