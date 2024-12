Michael Mann: dopo Heat 2, il regista ha già scelto il suo prossimo progetto

Michael Mann è inarrestabile. Nonostante non abbia ancora completato il tanto atteso sequel di Heat, il regista ha già ben chiaro quale sarà il suo prossimo progetto. In una conversazione durante il Red Sea Film Festival in Arabia Saudita, Michael Mann ha confermato che la sceneggiatura di Heat 2 è ormai quasi pronta e che desidera che il film sia il suo prossimo lavoro.

Il regista di Ferrari ha anche rivelato che, una volta terminato Heat 2, intende dirigere un film sulla sanguinosa battaglia di Hué del 1968, uno degli episodi più cruenti della Guerra del Vietnam. In quell'occasione, le forze del Vietnam del Sud e le truppe statunitensi riuscirono a riconquistare la città di Hué dopo un mese di intensi combattimenti urbani.

Mann aveva già espresso il suo interesse per questo progetto durante un'intervista con Uproxx, menzionando che il film sarebbe basato sul libro Hue 1968 di Mark Bowden, che narra l'offensiva del Tet, uno dei punti di svolta della guerra. Non è chiaro se questo progetto sia ancora in fase di sviluppo come una serie di dieci episodi per FX, o se sia stato trasformato in un film.

Reduce dal successo di Ferrari (uscito nel 2023), il suo primo film in oltre otto anni, Mann è noto per aver diretto pellicole iconiche come Heat, The Insider, Collateral, Thief e L'ultimo dei Mohicani.

Heat 2: tutto quello che sappiamo

Recentemente, Mann ha fornito poche informazioni concrete sul sequel di Heat, il suo celebre film del 1995 con protagonisti Al Pacino e Robert De Niro. Tuttavia, ha rivelato alcuni dettagli circostanziali, come la lunghezza del film, che sembra essere altrettanto lungo quanto l'originale, che durava circa 2 ore e 50 minuti. Mann ha dichiarato: "Sto lavorando alla sceneggiatura sette giorni su sette, ed è davvero lunga [ride]. Lo gireremo in Paraguay, a Mexicali, a Chicago e a Los Angeles, ma anche nel sud-est asiatico, probabilmente in Bhutan".

Il regista Micheal Mann con Al Pacino e Robert De Niro sul set del film Heat - La sfida

Sappiamo che Adam Driver interpreterà probabilmente il ruolo di Neil MacCauley, originariamente interpretato da Robert De Niro nel film del 1995. Tra gli altri attori che si dice siano stati scritturati ci sono Austin Butler e Ana de Armas.

Heat 2 sarà l'adattamento del romanzo omonimo scritto dallo stesso Mann, che nel 2022 ha raggiunto il primo posto nella classifica dei best-seller del New York Times. La storia si svolgerà sia prima che dopo gli eventi del primo film, utilizzando flashback nello stile de Il Padrino - Parte seconda.