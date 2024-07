Ferrari, Michael Mann ha appena annunciato un altro progetto collegato al film

Secondo quanto riportato da Variety, Michael Mann ha lanciato la sua collezione di contenuti d'archivio sul suo biopic Ferrari, uscito lo scorso anno nelle sale e accolto tiepidamente dalla critica.

Il nuovo sito web interattivo offre un nuovo sguardo sul processo di lavorazione dell'influente regista di Heat, includendo 20 mini-documentari che descrivono il lavoro di Mann e dei suoi attori, dall'addestramento e le prove alle riprese, dalle strategie della macchina da presa e del reparto artistico alla recitazione pura, dal design e la progettazione delle auto da corsa replicate, ai sistemi di ripresa, al tragico incidente di Guidizzolo e altro ancora.

L'archivio comprende anche le pagine di sceneggiatura con le annotazioni di Mann, le note a se stesso sulle intenzioni, i suoi storyboard fotografici e il commento audio.

Ferrari: una scena tratta dal film

L'archivio Ferrari è disponibile all'acquisto

A partire da oggi, l'accesso all'archivio Ferrari può essere acquistato per 65 dollari sul sito web di Mann. Ogni utente sarà in possesso di un pass di accesso unico che gli consentirà di entrare ed esplorare la vasta collezione quando vuole e per sempre.

Il produttore de Il silenzio degli innocenti, Edward Saxon, ha definito il progetto "un'aggiunta unica ed essenziale agli studi sul cinema e sulla cinematografia. Brillante. Immersivo. Il più vicino possibile alla comprensione del processo di un regista e dell'intero processo di produzione di Mann senza essere sul set. Ed è anche estremamente divertente".

Basato sulla biografia del 1991 Enzo Ferrari: The Man and the Machine scritta da Brock Yates, il biopic è stato presentato alla Mostra del Cinema di Venezia 2023 per poi uscire in sala nel dicembre successivo. Su queste pagine trovate la nostra recensione di Ferrari.