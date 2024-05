Austin Butler in Heat 2, Michael Mann ha trovato il suo nuovo Val Kilmer

Austin Butler sarebbe entrato in trattative per affiancare Adam Driver in Heat 2 di Michael Mann. Secondo World of Reel, l'attore sarebbe stato scelto per interpretare il personaggio di Chris Shiherlis, originariamente incarnato da Val Kilmer nel primo Heat.

La somiglianza tra il giovane Val Kilmer e Austin Butler è sorprendente, così Michael Mann ha deciso di andare sul sicuro scegliendo l'interprete di Elvis e Dune: Parte Due per il nuovo thriller poliziesco in arrivo.

I morti non muiono: Austin Butler in una foto

Quando ad Adam Driver, è quasi certo che gli verrà affidata la parte di Neil MacCauley, originariamente interpretato da Robert De Niro. Col casting in pieno svolgimento, si parla anche del possibile ritorno di Al Pacino e dell'arrivo di Ana de Armas, ma le voci sono ancora in attesa di conferma.

Per adesso Michael Mann sembra riluttante a confermare qualsiasi nome e il motivo sarebbe legato al fatto che Heat 2 non ha ancora una data certa di inizio produzione. Secondo gli ultimi rumor, le riprese dovrebbero essere previste a novembre. Austin Butler dovrebbe girare Caught Stealing di Darren Aronofsky a settembre, per poi passare direttamente sul set di Heat 2. The Film Stage aveva recentemente riferito, tramite "fonti autorevoli", che la Warner Bros. era pronta a stanziare un imponente budget per l'atteso sequel e che molte giovani star avevano provato in ogni modo a trovare una scrittura nel film.

Heat 2 fungerà sia da prequel che da sequel

Robert De Niro e Val Kilmer in una sequenza di Heat - La sfida, di Michael Mann

Heat 2 sarà basato sul romanzo di Michael Mann sequel del primo film e fungerà sia da prequel che da sequel.

La storia segue McCauley (Robert De Niro), Chris Shiherlis (originariamente interpretato da Val Kilmer) e Vincent Hanna (originariamente Al Pacino) negli anni che precedono la saga criminale ambientata a Los Angeles, raccontando cosa accade ai personaggi sopravvissuti negli anni successivi. La trama riporta i lettori a Chicago nel 1988, quando McCauley, Shiherlis e la loro squadra compiono rapine sulla West Coast, al confine tra gli Stati Uniti e il Messico e a Chicago. Allo stesso tempo, Hanna sta facendo le sue prime esperienze come stella emergente nel Dipartimento di Polizia di Chicago, inseguendo una violenta banda di rapinatori.