Heartstopper: un trailer annuncia la data d'uscita della Stagione 2 su Netflix

Netflix ha diffuso in streaming un teaser trailer che annuncia la data d'uscita della Stagione 2 di Heartstopper, acclamata serie LGBTQ+ che ha conquistato pubblico e critica con la sua prima stagione uscita esattamente lo scorso anno.

I nuovi episodi saranno disponibili in streaming sulla piattaforma digitale il 3 agosto 2023.

Basata sul webcomic di Alice Oseman, la serie segue le storie d'amore dei fidanzati Nick Nelson e Charlie Spring e dei loro coetanei. Alla sua uscita nel 2022, Heartstopper ha ottenuto recensioni entusiastiche, ed è stata presto rinnovata da Netflix non per una ma per ben due stagioni. La serie ha ottenuto cinque Children's and Family Emmy Awards, tra cui le statuette per Oseman, Kit Connor (che interpreta Nick) e Olivia Colman (che interpreta la madre di Nick).

La seconda stagione introdurrà una serie di volti nuovi: Il fratello di Nick, David (Jack Barton), il loro padre Stephane (Thibault de Montalembert), la studentessa Higgs Sahar Zahid (Leila Khan), lo studente Truham James McEwan (Bradley Riches) e Naomi (Bel Priestley) e Felix (Ash Self), nuovi amici di Elle Argent (Yasmin Finney).

Heartstopper: il rinnovo per una seconda e terza stagione scatena l'entusiasmo sui social

Secondo la sinossi di Netflix, negli otto episodi che compongono la seconda stagione di Heartstopper, "Nick e Charlie affrontano la loro nuova relazione, Tara e Darcy si trovano di fronte a sfide impreviste e Tao ed Elle capiscono se possono essere più che semplici amici. Con gli esami all'orizzonte, una gita scolastica a Parigi e un ballo di fine anno da organizzare, il gruppo di amici avrà molto cui pensare mentre attraversa le prossime fasi della vita, dell'amore e dell'amicizia".