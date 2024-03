Heartstopper 3: Olivia Colman svela che non ha recitato nei nuovi episodi della serie

Nel cast della stagione 3 di Heartstopper, l'apprezzata serie di Netflix tratta dall'omonima graphic novel, non ci sarà Olivia Colman.

L'attrice ha infatti svelato che non sarà presente nelle prossime puntate del progetto realizzato per la piattaforma di streaming.

La spiegazione dell'attrice

Heartstopper 2: una foto di scena

Olivia Colman, intervistata da Forbes, ha spiegato il motivo per cui non ha potuto interpretare di nuovo Sarah Nelson, la madre di Nick e David nel prossimo capitolo della storia di Heartstopper, in arrivo a ottobre su Netflix.

L'attrice premio Oscar ha raccontato: "Non ho potuto girare la terza stagione. Non sono riuscita a incastrarla tra i miei impegni. Mi sento davvero in colpa".

Olivia ha inoltre lodato la serie targata Netflix tratta dall'opera di Alice Oseman: "Mi sembra di essere stata parte di una delle cose più meravigliose in cui io sia stata coinvolta".

Heartstopper 2, la recensione: l'amore indica la via

Cosa accadrà nella prossima stagione

Nel cast di Heartstopper ci sono Kit Connor nel ruolo di Nick, Joe Locke che è Charlie, Yasmine Finney che ha la parte di Elle Argent, Corinna Brown che è Tara Jones, William Gao che interpreta Tao Xu, Kizzy Edgell nei panni di Darcy Olsson e Tobie Donovan che ha il ruolo di Isaac Henderson.

Oseman, che ha scritto anche la sceneggiatura, ha dichiarato: "La seconda stagione si è conclusa con Nick che ha iniziato a capire la portata dei problemi di salute mentale di Charlie, ed è questo che guiderà la storia nella terza stagione".

L'autrice ha aggiunto: "Mentre Heartstopper celebrerà sempre la gioia e punterà verso la speranza, sono davvero entusiasta che stiamo permettendo al tono dello show di maturare insieme ai nostri amati personaggi. Salute mentale, sesso, ambizioni universitarie e altro ancora: Nick, Charlie e i ragazzi di Heartstopper stanno crescendo, imparando a conoscere meglio se stessi e gli altri, e sperimentando nuovi desideri, nuove paure e nuove gioie mentre si avvicinano all'età adulta".