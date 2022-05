Heartstopper: il rinnovo per una seconda e terza stagione scatena l'entusiasmo sui social

Il rinnovo di Heartstopper per altre due stagioni ha scatenato l'entusiasmo dei fan della serie Netflix, come testimoniano alcuni post apparsi su Twitter.

Netflix ha annunciato il rinnovo di Heartstopper per altre due stagioni, dimostrando grande fiducia nei confronti della serie acquisita da See-Saw Films. Il dramma romantico a tema LGBTQ è ispirato al webcomic e alla graphic novel di Alice Oseman, la quale tornerà come scrittrice e creatrice della serie.

Nel corso degli anni, Netflix ha sviluppato numerose serie di successo e sicuramente Heartstopper si è recentemente aggiunta a questa lista. La serie, basata sull'omonimo fumetto di Alice Oseman, è stata accolta con favore dalla critica e dai fan da quando è stata presentata in anteprima sul servizio di streaming alla fine del mese scorso. Netflix ha quindi deciso che Heartstopper rimarrà ancora a lungo in circolazione, annunciando venerdì che la serie è stata rinnovata sia per una seconda che per una terza stagione.

Da quando è stato rilasciato ad aprile, lo show a tema LGBTQ si è classificato nella top 10 di Netflix in ben 54 paesi. La serie ha anche reso i suoi protagonisti, Kit Connor e Joe Locke, delle vere e proprie star dei social, con gli attori che ora registrano rispettivamente 3,4 milioni e 2,5 milioni di follower su Instagram. Il successo di Heartstopper ha anche contribuito ad alimentare le vendite settimanali del materiale originale di Oseman, con il primo volume dell'opera che attualmente occupa il primo posto nella classifica di narrativa degli Stati Uniti.

Anche i critici hanno acclamato Hearstopper: la serie ha infatti ottenuto un punteggio del 100% su Rotten Tomatoes. La società di produzione britannico-australiana See-Saw Films ha acquisito i diritti TV per la serie nel 2019 e lo scorso anno ha firmato un accordo di distribuzione con Netflix. Considerato il clamore che ha circondato la serie da quando è stata rilasciata, era lecito ritenere che i fan avrebbero accolto con grande entusiasmo la notizia del doppio rinnovo, come dimostrano i tantissimi post apparsi su Twitter nelle scorse ore, i quali hanno subito fatto entrare Heartstopper in tendenza.

"'Nel 2023 avremo le macchine volerano': No, MA avremo la stagione 2 di Heartstopper, quindi è comunque una vittoria per quanto mi riguarda" scrive l'utente @sapelodeon, mentre @NICKNELSONCLUB scrive: "Non voglio essere drammatica, ma penso che il rinnovo di Heartstopper per altre 2 stagioni renda questo il giorno più bello della mia vita". Nel tweet di @charliesbeanie si legge, invece: "Il modo in cui poco più di un mese fa avevamo appena ricevuto il trailer che stavamo aspettando da mesi ed ora, un mese dopo la messa in onda, Heartstopper viene rinnovato per ALTRE DUE STAGIONI". Stesso entusiasmo, infine, nel post di @imogenscrush, in cui si legge: "Personalmente penso che Heartstopper dovrebbe diventare il nuovo Grey's Anatomy e avere circa 20 stagioni, ma questo è solo il mio pensiero".