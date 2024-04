Heartstopper: anche un'amatissima star Marvel nel cast della terza stagione

Mentre aspettiamo con ansia la terza stagione di Heartstopper, il cast della serie Netflix si è arricchito con nuovi nomi, tra cui anche una celebre star dei Marvel Studios.

Stiamo parlando dell'interprete dell'Agente Carter, Hayley Atwell, apparsa di recente anche nell'ultimo capitolo di Mission: Impossible al fianco di Tom Cruise. Con lei, sono entrate nel cast della terza stagione di Heartstopper anche Jonathan Bailey e Eddie Marsan.

Agent Carter: Hayley Atwell interpreta Peggy Carter in Time and Tide

Atwell interpreterà Diane, la zia di Nick (Kit Connor) che lo porta in vacanza a Minorca e avrà per lui dei consigli difficili da impartire sulla sua relazione con Charlie (Joe Locke). Marsan interpreterà Geoff, il saggio e schietto terapeuta di Charlie, apparso per la prima volta nelle graphic novel di Heartstopper. Bailey, visto di recente in Bridgerton, farà un cameo nel ruolo di Jack Maddox, un classicista famoso su Instagram per cui Charlie ha una cotta.

Di cosa parlerà Heartstopper 3?

Secondo la descrizione ufficiale della stagione, "Charlie vorrebbe dire a Nick che lo ama. Anche Nick ha qualcosa di importante da dire a Charlie. Mentre le vacanze estive finiscono e i mesi si susseguono, gli amici iniziano a rendersi conto che l'anno scolastico arriverà con le nuove gioie e sfide da affrontare. Mentre imparano a conoscersi meglio e a relazionarsi, a organizzare eventi sociali e feste e a pensare alle scelte universitarie, tutti devono imparare ad appoggiarsi a coloro che amano quando la vita non va secondo i piani".

Heartstopper 3: Olivia Colman svela che non ha recitato nei nuovi episodi della serie

Heartstopper è creata e scritta da Alice Oseman sulla base delle sue omonime graphic novel. La terza stagione, composta da otto episodi, debutterà su Netflix a ottobre. Andy Newbery dirige la serie, che è prodotta esecutivamente da Oseman, Patrick Walters, Iain Canning, Emile Sherman e Euros Lyn.

Oltre a Connor e Locke, il cast principale comprende William Gao, Yasmin Finney, Corinna Brown, Kizzy Edgell, Tobie Donovan, Jenny Walser, Rhea Norwood, Leila Khan.