Heartstopper, la recensione: la nuova storia d'amore adolescenziale LGBTQ+ su Netlfix

Joe Locke è Charlie nella serie tv Netflix Heartstopper

Dalla graphic novel di successo firmata Alice Oseman al catalogo Netflix: Heartstopper è una storia d'amore adolescenziale così dolce che, siamo sicuri, vi ruberà il cuore. La serie tv in 8 episodi diretta da Euros Lyn racconta la storia tra Charlie e Nick, due studenti adolescenti e apparentemente molto diversi, che si ritrovano a inizio anno come compagni di banco. Come vedremo nella nostra recensione di Heartstopper, però, questa conoscenza si trasformerà presto in un legame davvero speciale e indissolubile. In questa serie adolescenziale non troverete i drammi e gli spinosi argomenti a cui ci hanno abituato show come Skins, Euphoria o Sex Education ma farete il pieno di una tenerezza disarmante e intraprenderete uno splendido viaggio alla scoperta dell'identità queer in mezzo a una costante eteronormatività.

Un viaggio alla scoperta se stessi

I protagonisti della serie tv Heartstopper

Charlie (Joe Locke) è un timido 14enne di una scuola maschile bloccato in una relazione tossica e senza futuro con un ragazzo che vuole mantenere il segreto a riguardo. Rassegnato alla prospettiva di non poter trovare un amore sincero da vivere alla luce del sole, Charlie fa la conoscenza di Nick (Kit Connor), star della squadra di rugby di un anno più grande di lui. Nonostante l'apparente diversità, i due stringono immediatamente amicizia, un'amicizia che, nel giro di poco tempo, si trasforma in un legale sempre più intimo, nonostante Nick non abbia mai fatto coming out. Considerato un emarginato e preso spesso di mira per il suo orientamento sessuale, Charlie può però contare su un'ampia rete di supporto: il suo insegnante d'arte (Fisayo Akinade), la sorella Tori (Jenny Walser) i suoi migliori amici Tao e Isaac (William Gao e Tobie Donovan) e l'amica Elle (Yasmin Finney), appena trasferitasi in una scuola femminile dopo aver subito uno spietato bullismo transfobico.

Diversità è normalità

Heartstopper: una scena della serie tv Netflix

Heartstopper si pone un obiettivo e lo porta egregiamente a termine: raccontare una storia d'amore adolescenziali LGBTQ+, fornendone una rappresentazione estremamente positiva e utile a tutte quelle persone che potrebbero non essersi mai sentite rappresentate appieno sullo schermo. Nel corso degli otto episodi di cui si compone, la serie Netflix traccia il corso della graduale evoluzione del rapporto tra Charlie e Nick, che parte da una bella amicizia, alla base di qualsiasi relazione sana, per arrivare fino a una vera e propria storia d'amore. Nel mezzo, i due ragazzi dovranno vincere le proprie insicurezze, affrontare il pregiudizio dei compagni di scuola e attraversare tutte le prove ordinarie di un giovane amore, per poter finalmente vivere in maniera autentica. Heartstopper è una storia di cui tutti gli appartenenti alla comunità LGBTQ+ avrebbero avuto bisogno nel periodo dell'adolescenza, dando voce a chi è cresciuto come queer ma ancora non conosceva le parole per esprimerlo.

Una dolcezza disarmante

Kit Connor è Nick nella serie tv Heartstopper

Se ricordate ancora le emozioni totalizzanti della prima volta che vi siete innamorati, allora questo adattamento per il piccolo schermo della graphic novel di Alice Oseman potrebbe davvero fare al caso vostro. Hertstopper è decisamente uno degli show più teneri e delicati presenti sulla piattaforma, nel quale ogni singolo episodio è costruito come se fosse una mini-commedia romantica capace di toccarti il cuore. Una dolcezza lasciata soprattutto in mano ai suoi giovani attori protagonisti, Locke e Connor: la loro intesa è fuori dal comune e i loro dialoghi sinceri e spontanei proprio come potrebbero essere quelli di due adolescenti innamorati. Heartstopper è uno spettacolo che non evita di mostrare la complessità delle relazioni, oltre ad evidenziare gli aspetti positivi e negativi dell'universo adolescenziale, ma evita in ogni modo di utilizzare un linguaggio volgare o di avventurarsi in tematiche quali il sesso e le dipendenze. In questo senso, la serie tv si rivela una visione adatta a tutta la famiglia, maggiormente pensata per un pubblico di giovanissimi piuttosto che per gli spettatori più adulti.