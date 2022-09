Heart of Stone: il primo video del film con Gal Gadot svela spettacolari scene d'azione

L'evento TUDUM organizzato da Netflix ha permesso di vedere le prime scene dello spettacolare film Heart of Stone, con star Gal Gadot, Alia Bhatt e Jamie Dornan.

La star di Wonder Woman, nel filmato, ha avvisato che sarà un action thriller epico ed estremamente realistico che permetterà agli spettatori di avvicinarsi alla storia della protagonista e al suo rapporto con l'adrenalina, da cui è dipendente. Il film arriverà nel 2023 sugli schermi della piattaforma.

Gal Gadot interpreta in Heart of Stone il ruolo di Rachel Stone. Il film è diretto da Tom Harper, con la sceneggiatura scritta da Greg Rucka e Allison Schroeder, e Gal Gadot parteciperà anche in veste di produttrice. Per ora non sono stati svelati molti dettagli della trama del film che è stato ideato come una versione femminile di famosi franchise di spionaggio come James Bond e Mission: Impossible.

Al fianco della star di Wonder Woman ci saranno Jamie Dornan e Alia Bhatt.