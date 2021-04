He-Man: Noah Centineo abbandona il film sui Dominatori dell'universo

Noah Centineo ha rinunciato al ruolo da protagonista nel film di He-Man che verrà prodotto da Sony Pictures e Mattel Films.

I produttori del progetto, diretto dai fratelli Aaron e Adam Nee, dovranno ora andare alla ricerca di un altro attore a cui affidare la parte principale.

L'attore Noah Centineo avrebbe dovuto interpretare il principe Adam, ovvero He-Man, che è l'uomo più potente nell'universo e deve combattere contro il malvagio Skeletor per salvare il pianeta Eternia.

Un portavoce dell'attore, contattato da Collider, ha dichiarato senza condividere i motivi per l'addio al film: "Non è più coinvolto nel progetto".

He-Man è stato al centro della famosa serie animata andata in onda dal 1983 al 1985 basandosi sulla famosa linea di giocattoli e nel 1987 è poi stato realizzato un film con protagonista Dolph Lundgren e in cui Frank Langella aveva avuto il ruolo del malvagio Skeletor.

La sceneggiatura del film è stata firmata da David S. Goyer, coinvolto anche come produttore esecutivo in collaborazione con Todd Black, Jason Blumenthal, Steve Tisch e DeVon Franklin.

Noah Centineo aveva già collaborato con la Sony in occasione del reboot di Charlie's Angels e attualmente è impegnato nelle riprese di Black Adam.