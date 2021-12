He-Man: morto T. Mark Taylor, fu il designer dei celebri giocattoli

T. Mark Taylor è morto a 80 anni il 23 dicembre 2021; l'uomo, che era celebre per essere il designer di He-Man e delle Tartarughe Ninja, si è spento nella sua casa nel Sud della California.

La causa del decesso di T. Mark Taylor è stata un'insufficienza cardiaca, come rivelato dalla famiglia dell'artista in una e-mail a The Associated Press lo scorso sabato. He-man era il muscoloso protagonista del franchise Masters of the Universe, del produttore di giocattoli Mattel, che ha poi generato una serie animata divenuta un punto fermo per i bambini. I bambini facevano i compiti a casa senza perdersi mai le avventure dell'eroe muscoloso dei cartoni animati, invischiato in combattimenti contro stregoni e altri cattivi.

He-Man è noto per essere un massiccio guerriero supereroe, ma è anche diventato un'icona all'interno della comunità LGBTQ, grazie alla vita segreta del Principe Adam, l'alter ego di He-Man. Come nel caso di molte imprese creative, numerose mani hanno plasmato il franchise. Taylor ha detto che i prototipi risalgono alla sua infanzia, quando fantasticava di dare vita "a un nuovo eroe". Il designer ha detto di aver basato il concetto di He-Man sulla sua visione degli uomini di Cro-Magnon e dei vichinghi.

Secondo il New York Times, la Mattel ha venduto più di 70 milioni di action figure della sua collezione Masters of the Universe entro 30 mesi dal suo arrivo nei negozi quasi 40 anni fa.

Taylor ha iniziato la sua carriera con la Mattel di El Segundo nel 1976 come designer di imballaggi. Il franchise delle Tartarughe Ninja - con Michelangelo, Donatello, Raffaello e Leonardo amanti della pizza - ha lanciato una lunga serie animata, film live-action e un tormentone: cowabunga!

Anche se Taylor non ha creato nessuno dei personaggi, il suo lavoro come designer ha contribuito a farli diventare immagini iconiche dell'infanzia per molte persone in tutto il mondo.

Terrell Mark Taylor - che usava il suo secondo nome, Mark - era nato il 5 giugno 1941, secondo i registri elettorali della California. Gli sopravvive la moglie di 50 anni, la designer Rebecca Salari-Taylor di Ranchos Palos Verdes. La donna ha scritto su Facebook: "L'ho sentito dire addio a questo mondo mentre lo tenevo tra le braccia per un ultimo bacio d'amore".

T. Mark Taylor ha anche contribuito a progetti per i sottomarini, alla tecnologia biologica e tecnica dei sonar e alla mappatura dei fondali marini, ha detto la sua famiglia. Il lavoro sui giocattoli di Taylor è stato presentato in documentari, tra cui Power of Grayskull e The Toys That Made Us. Durante la sua apparizione a un festival di He-Man nel 2015, il designer ha raccontato: "Se dovessi dare vita a un eroe oggi, sarebbe un eroe femminile - perché è il momento, perché gli eroi del nostro tempo sono donne... Noi uomini abbiamo fatto il nostro tempo".