He-Man, il film: le riprese di Masters of the Universe al via in estate!

Francesco Bellu

He-Man torna finalmente sul grande schermo. Le riprese del film sui Masters of The Universe partiranno, infatti, a luglio di quest'anno e si terranno a Praga. Un tweet della Production Weekly conferma la notizia. Per la Sony, che insegue il progetto da tempo, è una vittoria importante anche perché nell'arco di circa dieci anni ha investito qualcosa come 15 milioni di dollari per produrlo in mezzo a non poche difficoltà.

A prendere le redini di The Masters of The Universe saranno Aaron e Adam Nee, i due sono solo gli ultimi che si sono avvicendati dopo la sostituzione prima di Mcg nel 2017 e infine di David Goyer, autore di script come la trilogia di Batman di Nolan e Batman v Superman. Goyer aveva anche steso una sceneggiatura che ora sappiamo essere stata ripresa da cima a fondo da Art Marcum e Matt Holloway, a cui si devono i copioni di Iron Man e Men In Black: International.

Ora cosa conosciamo di questa pellicola? Un paio di cose estremamente interessanti le ha riportate ThatHashtagShow: la trama del film avrà a che fare con le origini di Skeletor, la nemesi del principe Adam/He-Man. I due sarebbero addirittura imparentati. Ovviamente la lotta si consumerà sul dominio del pianeta Eternia e del possesso del potere nascosto all'interno del castello di Grayskull che permette di diventare Dominatori dell'Universo.

Masters of The Universe è in origine una linea di giocattoli lanciata dalla Mattel nel 1982 diventata ben presto una delle più vendute insieme all'iconica Barbie. Nel corso degli anni il franchise ha dato vita a cartoon, uno spin-off (She-Ra e le Principesse Guerriere, recentemente rifatto da Netflix), fumetti e anche un primo adattamento al cinema, I dominatori dell'universo, tutt'altro che fortunato con Dolph Lundgren nei panni di He-Men. Nei giorni scorsi era rimbalzata la notizia che la Sony aveva rischiato di perdere i diritti per la trasposizione al cinema del franchising perché la Mattel si era stancata di aspettare e aveva deciso di provare a venderli ad un'altra major, così come aveva fatto con Barbie - che sarà interpretata da Margot Robbie -; ma lo studios era riuscito a tenere duro sino alla fine. Ora non resta che trovare He-Man e alzare la spada al cielo. "Per il potere di Grayskull!".