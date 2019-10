Hayao Miyazaki: i film dello Studio Ghibli non saranno su Netflix, Hulu o altre piattaforme

I film di Hayao Miyazaki e dello Studio Ghibli potrebbero non essere mai disponibili su Netflix, Hulu e sulle altre piattaforme streaming. Le regole sello studio di animazione giapponese prevedono l'uscita nelle sale cinematografiche e in versione home video domestica, ma la distribuzione su piattaforme streaming non è prevista.

Chihiro e la perfida strega Yubaba in una scena de La città incantata - Spirited Away

Secondo GKids, che possiede i diritti di distribuzione dei film dello Studio Ghibli per il Nord America, lo Studio Ghibli non ha in programma di cedere i diritti a Netflix, Disney+, Hulu o simili. I fan non troveranno titoli come Il mio vicino Totoro o La città incantata disponibili per il noleggio sulle piattaforme digitali come Apple Movies o Amazon. per adesso, la distribuzione fisica della coppia home video sembra l'unica maniera di vedere i capolavori dello Studio Ghibli oltre ai cinema.

"Studio Ghibli non rende disponibili digitalmente i propri film per il download o lo streaming in nessuna parte del mondo. Continuano a credere che la presentazione sia vitale e apprezzano che il pubblico possa godere della visione dei film al cinema" ha spiegato un portavoce di GKids.

Lo stesso Hayao Miyazaki, in una sequenza del documentario Il Regno dei Sogni e della Follia, dedicato alla realizzazione di Si alza il vento, esclama: "Sono un uomo del XX secolo. Non voglio avere a che fare col XXI secolo."

Al momento Hayao Miyazaki ha in arrivo due nuovi film con lo Studio Ghibli che non approderanno sulle piattaforme streaming, almeno per adesso.