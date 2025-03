Studio Ghibli: OpenAI difende meme realizzati con ChatGPT, ma per Hayao Miyazaki sono un "insulto alla vita"

La nuova versione della tecnologia di generazione immagini di OpenAI ha spinto gli utenti a inondare il web di meme in stile Studio Ghibli, il leggendario studio di animazione giapponese fondati da Hayao Miyazaki. Martedì, OpenAI ha lanciato quello che ha definito il suo "generatore di immagini più avanzato di sempre", integrato in GPT-4o, che presenta "modello multimodale nativo in grado di produrre output precisi, accurati e fotorealistici". A quanto pare, il generatore di immagini è anche molto bravo a replicare lo stile anime dello Studio Ghibli, la società che ha realizzato cult quali La città incantata, Il mio vicino Totoro e Il ragazzo e l'airone.

Sulla profusione di meme generati dagli utenti che in poche ore hanno invaso il web è intervenuto Sam Altman, CEO di OpenAI, scrivendo su X: "> sii me stesso / > sgobba per un decennio cercando di aiutare a creare una superintelligenza per curare il cancro o qualsiasi altra cosa / > per lo più a nessuno importa per i primi 7 anni e mezzo, poi per 2 anni e mezzo tutti ti odiano per tutto / > ti svegli un giorno con centinaia di messaggi: 'guarda, ti ho trasformato in un twink in stile Ghibli haha'".

Altman ha anche cambiato la sua immagine del profilo su X con un'immagine in stile Ghibli.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

La (non) risposta di Studio Ghibli

I portavoce dello Studio Ghibli si sono rifiutati di commentare pubblicamente la trovata di OpenAI, ma internet non dimentica, così sono riemerse le dichiarazioni di disapprovazione del maestro Hayao Miyazaki dell'uso dell'animazione generata dall'AI pronunciate nel 2016. "Sono profondamente disgustato. Se volete davvero fare cose inquietanti, potete andare avanti e farlo. Non vorrei mai incorporare questa tecnologia nel mio lavoro" disse in un incontro sull'animazione. "Sento fortemente che questo è un insulto alla vita stessa".

Ma la pratica giocosa che ha coinvolto molti utenti del web ha sollevato dubbi riguardo al copyright. Josh Weigensberg, associato dello studio legale Pryor Cashman, ha affermato che una domanda sollevata dall'arte AI in stile Ghibli è se il modello AI sia stato addestrato su Miyazaki o sul lavoro dello Studio Ghibli. Ciò a sua volta "solleva la domanda, 'Beh, hanno una licenza o un permesso per fare quell'addestramento o no?'".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

OpenAI non ha risposto alla domanda se possedesse o no una licenza. Weigensberg ha aggiunto che se un'opera fosse stata concessa in licenza per la formazione, potrebbe avere senso per un'azienda consentire questo tipo di utilizzo. Ma se questo tipo di utilizzo avviene senza consenso e compenso potrebbe essere "problematico".

L'artista Karla Ortiz, cresciuta guardando i film di Miyazaki e impegnata in una causa contro altri generatori di immagini AI per violazione del copyright in un caso ancora in sospeso, lo ha definito "un altro chiaro esempio di come aziende come OpenAI semplicemente non si preoccupino del lavoro e dei mezzi di sostentamento degli artisti".