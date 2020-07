Hawkeye: svelati i nomi dei registi della serie con Jeremy Renner

Hawkeye, la serie Marvel prodotta per Disney+, può contare sul contributo di tre ulteriori registi: Bert and Bertie, nome d'arte di Amber Finlayson e Katie Ellwood, e Rhys Thomas.

Il progetto con al centro Occhio di Falco, a differenza di WandaVision e The Falcon and the Winter Soldier, non avrà un'unica persona impegnata dietro la macchina da presa.

Bert and Bertie hanno ottenuto l'attenzione della critica e del pubblico con la commedia Equipaggio Zero e recentemente hanno fatto parte del team dello show The Great con star Dakota Fanning e Nicholas Hoult, mentre Thomas ha lavorato per Saturday Night Live, la serie Comrade Detective e Staten Island Summer.

La scelta compiuta per quanto riguarda i registi di Hawkeye sembra quindi preannunciare un'atmosfera più leggera rispetto a quanto si potesse immaginare.

Jeremy Renner riprenderà il ruolo di Clint Barton che, nel corso delle puntate, potrebbe passare il testimone a Kate Bishop. Il ruolo sembrava essere destinato a Hailee Steinfeld, tuttavia Marvel non ha svelato se si sia arrivati all'accordo.

La sceneggiatura della serie è invece firmata da Jonathan Igla (Mad Men, Pitch).