Hawkeye: Marvel annuncia la data di uscita della serie, ecco la prima foto

Hawkeye, la nuova serie Marvel, ha ora una foto ufficiale che ritrae i due protagonisti e una data di uscita: il 24 novembre su Disney+.

L'immagine mostra Clint alle prese con Kate, la giovane che segue le orme del membro degli Avengers ed entra in azione contro i villain che minacciano la pace.

Hawkeye: Jeremy Renner e Hailee Steinfeld in una foto della serie

Il protagonista di Hawkeye, Jeremy Renner, ha spiegato a Entertainment Weekly: "Kate è una ventidueenne ed è una grande fan di Occhio di Falco. Ha un attaggiamento meravigliosamente fastidioso e al tempo stesso affascinanti, perché è una tale fangirl di Hawkeye. Il loro rapporto si evolve da quell'aspetto, ma il problema più grande per Clint è Kate Bishop e la grande quantità di problemi che lei porta nella sua vita".

L'attore ha inoltre spiegato che ha cercato di essere un mentore nella finzione e nella realtà per Hailee Steinfeld: "Si è sempre trattato del mio ruolo. Al di fuori della recitazione la stavo proteggendo e dandole gli appunti di Cliff su come affrontare questo tipo di progetto: schermo verde, vita da supereroe, tutte queste cose. Volevo semplicemente proteggerla perché ci sono molti aspetti fisici ed è un'attrice meravigliosa, un essere umano fantastico, e non vedo l'ora di vedere tutte le cose incredibili che è in grado di fare".

La serie Hawkeye avrà come star Jeremy Renner e Hailee Steinfeld nel ruolo di Kate Bishop. Vera Farmiga sarà invece Eleanor Bishop, Florence Pugh riprenderà la parte di Yelena Belova, Fra Fee sarà Kazi (probabilmente Kazimierz Kazimierczak), Tony Dalton interpreterà Jack Duquesne che è il mentore di Hawkeye chiamato Swordsman, mentre Zahn McClarnon avrà il ruolo di William Lopez, il padre di Echo, che sarà portata sul piccolo schermo da Alaqua Cox ed è al centro di un potenziale spinoff.

Gli eventi raccontati in Hawkeye dovrebbero essere ambientati alcuni anni dopo quanto raccontato nel film Avengers: Endgame.

Alla regia del progetto, che dovrebbe debuttare in autunno su Disney+, ci saranno Amber Finlayson e Katie Ellwood, conosciute con il nome d'arte di Bert and Bertie, e Rhys Thomas.