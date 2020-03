Hawkeye: Jeremy Renner svela che le riprese stanno per iniziare

Jeremy Renner ha svelato su Instagram che le riprese di Hawkeye, serie Marvel prodotta per Disney+, stanno per iniziare.

Le riprese della serie Hawkeye sembrano ormai imminenti, come ha rivelato sui social media l'attore Jeremy Renner nonostante sembra che non sia ancora stata individuata l'interprete giusta per il ruolo di Kate Bishop.

L'interprete di Occhio di Falco nel Marvel Cinematic Universe ha infatti condiviso il logo della serie Marvel prodotta per Disney+ nelle sue stories Instagram. Jeremy Renner ha accompagnato l'immagine di Hawkeye con la semplice frase "È arrivato il momento di iniziare a fare stretching".

La serie Hawkeye sembra preveda il passaggio di consegne da Barton alla giovane Kate Bishop dopo lo scioglimento della formazione originale degli Avengers come raccontato in Avengers: Endgame. Hailee Steinfeld sembra fosse stata scelta per la parte della co-protagonista accanto a Renner, ma la giovane star ha dei problemi legati al contratto stipulato con Apple per la serie Dickinson in cui è presente una clausola che le impedisce di apparire in altri progetti televisivi.

Attualmente Marvel non ha rivelato chi sarà l'interprete di Kate Bishop nella miniserie destinata alla piattaforma di streaming che debutterà in Italia il 24 marzo.