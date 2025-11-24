Florence Pugh vuole diventare regista “ma non dirigerò finché non sarò davvero pronta”

La star di Piccole donne e Black Widow ha confessato il suo desiderio di passare in futuro dietro la macchina da presa, al momento giusto.

Una 'due diligence' da fare prima di passare dalla recitazione alla regia. Florence Pugh ha espresso apertamente il suo desiderio di diventare una regista in futuro, anche se non vuole accelerare troppo i tempi.

Ospite del Louis Theroux Podcast, ha raccontato anche di essere stata parecchio titubante su questo passaggio di carriera, a causa delle esperienze negative che ha avuto da attrice sui set.

Florence Pugh vuole diventare una regista

"Mi piacerebbe dirigere, ma a causa di situazioni che ho vissuto in passato, dove la leadership era un po' traballante, voglio davvero assicurarmi di essere pronta" ha spiegato.

Florence Pugh in una scena di A Good Person

"Voglio davvero assicurarmi di aver fatto la mia due diligence, di sapere come parlare agli attori, di sapere come tenere insieme un set" ha dichiarato la star di A Good Person di Zach Braff "Penso che, poiché so quanto può essere terribile quando le cose vanno male, sono stata molto, molto titubante nell'iniziare quel percorso e poi farlo davvero" ha proseguito "Non voglio ferire nessuno, non voglio rovinare nessuno. Sei il capitano di una nave, ti prendi cura di tantissime persone, è una responsabilità enorme. Voglio farlo come si deve, se dovessi farlo".

Le esperienze negative sui set di Florence Pugh

Nel corso dell'intervista, Florence Pugh non ha specificato in quali set della sua carriera si è trovata male ma all'inizio aveva dichiarato che prima dell'inserimento dei coordinatori d'intimità le erano state chieste cose del tutto inappropriate da parte dei registi e ha ricordato anche la difesa di un collega nei suoi confronti quando le fu chiesto di girare un numero esagerato di ciak di una scena di pianto.

Florence Pugh ha ricordato il bel gesto del collega: "Il mio co-protagonista è andato dal regista e ha detto: 'Non farlo, amico. Non farle questo. Ce l'ha fatta. L'abbiamo ottenuta. Hai il primo piano, hai la ripresa larga, non farlo'".

L'attrice è conosciuta principalmente per aver recitato in film come Piccole donne di Greta Gerwig e in Black Widow al fianco di Scarlett Johansson nel Marvel Cinematic Universe.