Hawkeye, Hailee Steinfeld: "Kate Bishop è una dura"

Hailee Steinfeld parla dell'esperienza di portare in scena un personaggio come Kate Bishop, co-protagonista di Hawkeye, che l'ha impegnata molto sul piano fisico.

Hailee Steinfeld, star della serie Disney+ Hawkeye, ha anticipato i primi dettagli sul suo personaggio nel corso di una recente intervista definendo Kate Bishop "una dura".

Hawkeye: Hailee Steinfeld in una delle foto dal set

Le riprese di Hawkeye sono attualmente in corso. La serie vedrà il ritorno di Jeremy Renner nei panni di Haweye e probabilmente si concentrerà sull'incarnazione di Ronin, intravista in Avengers: Endgame. Ad affiancare Clint Barton ci sarà, inoltre, Kate Bishop che, dopo una fase di addestramento, diventerà la nuova Hawkeye mentre si presume che Clint Barton abbandoni l'MCU prima o poi.

Tom Hanks: "I cinema sopravvivranno ma i franchise stile Marvel domineranno"

Nel corso di un'intervista a ET, Hailee Steinfeld ha confessato di essere molto eccitata all'idea di dover interpretare un personaggio che è una vera dura:

"Dato che sono in procinto di svilupparla, sto lavorando con alcuni incredibili cineasti che mi stanno aiutando a darle vita. Non vedo l'ora che le persone scoprano come interpretiamo questo personaggio attraverso i fumetti. A modo suo, è così tosta. Non si può negarlo. È così intelligente, spiritosa e veloce, e la sua capacità fisica è alle stelle. Mi ha davvero messo alla prova e mi ha tenuto alto l'umore in questo periodo difficile, mi ha dato un motivo per impegnarmi."