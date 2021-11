Hawkeye: una featurette ricorda l'importanza di Clint Barton negli Avengers

Hawkeye ha debuttato su Disney+ e online è stata condivisa una featurette che celebra l'importanza di Occhio di Falco e parla del lavoro compiuto da Jeremy Renner sul personaggio.

L'attore è infatti ormai da dieci anni alle prese con il ruolo di Clint Barton e conosce alla perfezione il personaggio, potendo così mostrarne nuovi lati.

Nel video dedicato alla realizzazione della serie Hawkeye il regista Rhys Thomas ricorda che il protagonista è una persona norrmale che agisce per un senso del dovere, senza avere superpoteri. Clint, interpretato nuovamente da Jeremy Renner, pensa di aver trovato un po' di pace, ma deve fare ben presto i conti con nuovi problemi. L'attore, nella featurette, ricorda: "Barton è uno dei sei Avengers originali e grazie a questo show possiamo condividere tutto quello che è in un modo entusiasmante".

Il produttore esecutivo Brad Winderbaum ha invece ricordato che l'eroe è sempre stato il volto umano del team e non ha la capacità di guarire in fretta e rigenerarsi, dovendo quindi concedersi dei periodi di tempo per poter recuperare dopo le varie missioni. Trinh Tran, nel team dei produttori, ha poi aggiunto: "Jeremy è determinato a mostrare in modo veritiero il personaggio. Avendo interpretato Clint Barton per gli ultimi dieci anni conosce completamente questo personaggio".

Nella nuova serie ambientata nella New York City del post blip l'ex Vendicatore Clint Barton ha una missione apparentemente semplice: tornare dalla sua famiglia per Natale. Ci riuscirà? Forse con l'aiuto di Kate Bishop, un'arciera ventiduenne con il sogno di diventare un supereroe. I due sono costretti a lavorare insieme quando una presenza dal passato di Barton minaccia di compromettere qualcosa di molto più grande dello spirito delle festività.

La storia è ambientata dopo gli eventi mostrati in Avengers: Endgame ed è scritta da Jonathan Igla. Con Jeremy Renner nei panni di Clint Barton/Hawkeye e Hailee Steinfeld in quelli di Kate Bishop, Hawkeye vede nel cast anche Vera Farmiga, Fra Fee, Tony Dalton, Zahn McClarnon, Brian d'Arcy James e la nuova arrivata Alaqua Cox nel ruolo di Maya Lopez. Diretto da Rhys Thomas e dal duo di registi Bert e Bertie, Hawkeye ha debuttato in esclusiva su Disney+ il 24 novembre 2021.