Hawkeye: i fan notano un errore di continuità rispetto ai film degli Avengers

Hawkeye, secondo alcuni fan della Marvel, conterrebbe un errore di continuità rispetto al primo film legato alla storia degli Avengers.

Il dettaglio sarebbe presente nel sesto episodio della prima stagione, l'atto conclusivo di questa avventura di Occhio di Falco e Kate Bishop.

La storia raccontata in Hawkeye è ambientata a New York, dove è situato l'edificio MetLife. Nel Marvel Cinematic Universe, tuttavia, al suo posto dovrebbe esserci l'Avengers Tower.

Non è però la prima volta che negli show prodotti dalla Marvel è presente lo stesso errore: anche in Daredevil e Jessica Jones, in alcune inquadrature, si notava chiaramente il MetLife Building.

In Spider-Man: Homecoming, il precedente lungometraggio con star Tom Holland, era invece stata mostrata la vendita della torre che Tony Stark aveva ceduto a un misterioso compratore. L'interprete di Peter Parker ha comunque rivelato di essere a conoscenza dell'identità dell'acquirente dell'edificio, dettaglio però non ancora condiviso con gli spettatori.

Nel primo episodio di Hawkeye, inoltre, viene mostrata la torre durante la battaglia contro i Chitauri e nel film del 2012 le prime due lettere a venir portate via durante lo scontro erano R e K, seguite da S e T. Nel pilot dello show prodotto per Disney+, invece, si vede solo l'assenza della R quando Clint Barton salta nel vuoto, momento visto da Kate Bishop quando era solo una bambina e che l'ha ispirata a compiere attività eroiche.

Nella nuova serie Hawkeye, ambientata nella New York City del post blip, l'ex Vendicatore Clint Barton ha una missione apparentemente semplice: tornare dalla sua famiglia per Natale. Ci riuscirà? Forse con l'aiuto di Kate Bishop, un'arciera ventiduenne con il sogno di diventare un supereroe. I due sono costretti a lavorare insieme quando una presenza dal passato di Barton minaccia di compromettere qualcosa di molto più grande dello spirito delle festività.

La storia è ambientata dopo gli eventi mostrati in Avengers: Endgame ed è scritta da Jonathan Igla. Con Jeremy Renner nei panni di Clint Barton/Hawkeye e Hailee Steinfeld in quelli di Kate Bishop, Hawkeye vede nel cast anche Vera Farmiga, Fra Fee, Tony Dalton, Zahn McClarnon, Brian d'Arcy James e la nuova arrivata Alaqua Cox nel ruolo di Maya Lopez. Diretto da Rhys Thomas e dal duo di registe Bert e Bertie, Hawkeye ha debuttato in esclusiva su Disney+ il 24 novembre 2021.