Havoc: Tom Hardy coperto di sangue nelle prime immagini del film di Gareth Evans

Sono state diffuse in rete le prime immagini di Havoc, il nuovo film di Gareth Evans che vedono un Tom Hardy ricoperto di sangue. Il regista ha già fatto sapere che il primo trailer della pellicola non arriverà molto presto.

La storia avrà al centro un affare andato male nel settore del narcotraffico e un detective che deve lottare mentre è alle prese con il mondo criminale per provare a salvare il figlio di un politico, che ha un rapporto complicato con il padre. Il protagonista dovrà inoltre cercare di risolvere i misteri legati a una rete di corruzione e cospirazione che coinvolge l'intera città. Hardy è anche produttore del progetto, oltre a esserne il protagonista.

Gareth Evans, noto per i due film di The Raid, ha prodotto e diretto anche la serie Gangs of London per Sky Atlantic. Il suo ultimo lungometraggio è Apostolo, uscito su Netflix nel 2018. Anche Havoc fa parte dell'accordo di Evans con Netflix e arriverà quindi prossimamente sulla piattaforma.

Havoc: Timothy Olyphant e Justin Cornwell affiancano Tom Hardy nel thriller Netflix

Tom Hardy, reduce dal secondo film del franchise di Venom, Venom - La furia di Carnage, è attualmente impegnato nelle riprese di The Bikeriders, il nuovo film di Jeff Nichols, e poco tempo fa aveva annunciato l'intenzione di continuare la serie Taboo, la cui prima stagione è andata in onda sulla BBC nel 2017.