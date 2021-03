Havoc: Forest Whitaker nel cast del thriller con star Tom Hardy

Forest Whitaker reciterà accanto a Tom Hardy nel film Havoc, il nuovo progetto diretto da Gareth Evans per Netflix.

La produzione del thriller rientra nei termini dell'accordo stretto recentemente tra la piattaforma di streaming e il filmmaker.

Gareth Evans sarà coinvolto nella realizzazione di Havoc in veste di sceneggiatore, regista e produttore in collaborazione con Tom Hardy, Ed Talfan e Atam Tertzakian di XYZ Films.

La storia racconterà quello che accade dopo che un affare riguardante un carico di droga finisce in modo negativo. Un detective deve cercare di farsi strada nel mondo criminale per salvare il figlio di un politico, facendo inoltre i conti con una rete di corruzione e una cospirazione che coinvolge l'intera città.

Per ora la produzione non ha voluto svelare i dettagli relativi al ruolo assegnato a Forest Whitaker.

L'attore è stato recentemente protagonista della serie Godfather of Harlem prodotta per Epix, in cui ha la parte del gangster Bumpy Johnson, e avrà il ruolo del padre di Aretha Franklin nel film biografico Respect. In precedenza Whitaker aveva già collaborato con Netflix in occasione di Jingle Jangle: A Christmas Journey.