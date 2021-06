Havoc: Timothy Olyphant e Justin Cornwell affiancano Tom Hardy nel thriller Netflix

Timothy Olyphant e l'attore di The Umbrella Academy Justin Cornwell affiancheranno Tom Hardy and Forest Whitaker nell'action thriller Havoc, prodotto da Netflix.

Nel cast di Havoc troviamo inoltre Jessie Mei Li, l'attrice malese Yeo Yann Yann, Quelin Sepulveda, Luis Guzmán, Sunny Pang e la star dell'MMA Michelle Waterson.

Il film, diretto da Gareth Evans, vede il cineasta coinvolto anche in veste di sceneggiatore e produttore in collaborazione con Tom Hardy, Ed Talfan e Atam Tertzakian di XYZ Films.

La storia racconterà quello che accade dopo che un affare riguardante un carico di droga finisce in modo negativo. Un detective deve cercare di farsi strada nel mondo criminale per salvare il figlio di un politico, facendo inoltre i conti con una rete di corruzione e una cospirazione che coinvolge l'intera città.

Per ora la produzione non ha voluto svelare i dettagli relativi al ruolo assegnato a Forest Whitaker.

Timothy Olyphant, star della serie Western FX Justified è apparso in C'era una volta a... Hollywood di Quentin Tarantino e nell'ultima stagione di The Mandalorian.

Di recente, Justin Cornwell è apparso nella serie musicale Netflix Jingle Jangle e ha affiancato Chris Pine nella miniserie I Am the Night.