Tom Hardy star di Havoc, nuovo film diretto da Gareth Evans

Tom Hardy sarà il protagonista di Havoc, un thriller diretto da Gareth Evans che sarà il primo progetto realizzato dopo che il regista ha stretto un accordo con Netflix che prevede la realizzazione di nuovi film prodotti e diretti per la piattaforma di streaming.

Lo studio aveva già collaborato con lo studio in occasione di Apostle, con star Dan Stevens, e ha deciso di collaborare nuovamente con lui.

Gareth Evans sarà sceneggiatore e regista di Havoc, oltre a essere coinvolto come produttore. La storia avrà al centro un affare andato male nel settore del narcotraffico e un detective che deve lottare mentre è alle prese con il mondo criminale per provare a salvare il figlio di un politico, che ha un rapporto complicato con il padre, dovendo inoltre cercare di risolvere i misteri legati a una rete di corruzione e cospirazione che coinvolge la città.

Tom Hardy sarà coinvolto anche come produttore del progetto, oltre a esserne il protagonista.

L'attore prossimamente, tornerà sugli schermi cinematografici in occasione di Venom: Let There Be Carnage, in cui ha il ruolo di Eddie Brock.

Gareth Evans, invece, si è occupato recentemente della regia della serie Gangs of London, prodotta per Sky Atlantic e AMC.