Hatching - La forma del male: il raccapricciante trailer dell'horror finlandese

Svelato il raccapricciante trailer dell'horror finlandese Hatching - La forma del male, diretto da Hanna Bergholm, che sarà presentato in anteprima mondiale al Sundance 2022.

Questa la sinossi di Hatching: La madre di Tinja, ginnasta 12enne, mostra l'esistenza della loro famiglia sul suo famoso blog Lovely Everyday Life come un idillio domestico dai colori vivaci ambientato nella curata perfezione suburbana. Sotto l'impeccabile rivestimento, però, la giovane ginnasta senza amici trascorre la maggior parte del suo tempo cercando di compiacere la sua mamma ossessionata dall'immagine e di placare il suo stridulo fratellino odioso. Dopo aver trovato un uccello ferito nel bosco, Tinja porta a casa il suo strano uovo, lo cova nel suo letto e lo nutre fino a quando non si schiude. La creatura che emerge, battezzata Alli, diventa l'amica più intima di Tinja, la figlia surrogata e l'incubo vivente in questo film horror per adulti tremendamente contorto.

Il film d'esordio marcatamente satirico della regista Hanna Bergholm sorprende costantemente, ribaltando le aspettative e trasformandosi continuamente al fianco della neonata Alli. Hatching è anche un affascinante ritratto della natura dell'istinto materno, mentre Tinja combatte per venire a patti con il genuino legame emotivo con la sua nuova famiglia grottesca e assetata di sangue mentre lotta con il logoro legame con la sua stessa madre.