Sundance 2022: in programma 82 film, tra cui I am OK? con Dakota Johnson e il documentario su Bill Cosby

Il Sundance Film Festival 2022 ha svelato i primi titoli in programma, composto da 82 opere che verranno presentate in persona e virtualmente, e tra i titoli più attesi ci sono i documentari sulla Principessa Diana e Bill Cosby e i nuovi film di Lena Dunham e Dakota Johnson.

L'evento cinematografico si svolgerà dal 20 al 30 gennaio e il 52% dei titoli proposti è stato diretto da una donna.

Robert Redford, presidente del Sundance Film Festival, ha dichiarato: "Non vediamo l'ora di celebrare i narratori più innovativi di questa generazione mentre condividono il loro lavoro tramite un'ampia proposta di generi e forme. Questi artisti hanno offerto una luce per affrontare il periodo più oscuro e non vediamo l'ora di accogliere le loro visioni uniche nel nostro mondo e viverle insieme".

Tra i film che verranno presentati in anteprima al Sundance Film Festival 2022 ci sono:

892 con star John Boyega, Michael Kenneth Williams, Nicole Beharie e Connie Britton. Il lungometraggio è diretto da Abi Damaris Corbin ed è scritto da Kwame Kwei-Armah. Al centro della trama c'è Brian Brown-Easley, un veterano che si ritrova in crisi economica e decide di entrare in una banca dichiarando di avere una bomba.

Alice della regista Krystin Ver Linden che si ispira a una storia vera per raccontare quello che accade a una donna che fugge dalla schiavitù nella Georgia del 1800, scoprendo però che in realtà sta vivendo nel 1973. Nel cast ci sono Keke Palmer, Common e Jonny Lee Miller.

Cha Cha Real Smooth, interpretato e prodotto da Dakota Johnson e diretto da Cooper Raiff. Al centro della trama c'è un giovane laureato che inizia una relazione con una madre e la sua figlia teenager.

Dual con star Karen Gillan e Aaron Paul. Il film è scritto e diretto da Riley Stearns e racconta quello che accade a Sarah dopo una diagnosi che la spinge e ordinare la realizzazione di un suo clone per alleviare il futuro dolore dei suoi amici e della sua famiglia, ritrovandosi però alle prese con la sua copia, contro cui deve compiere un duello mortale per ordine del tribunale, dopo essere miracolosamente guarita.

Nanny, scritto e diretto da Nikyatu Jusu e con star Anna Diop e Michelle Monaghan. Al centro della trama c'è l'immigrata irregolare Aisha che lavora per una coppia benestante di New York e si ritrova alle prese con una presenza sovrannaturale che minaccia la realizzazione del suo sogno americano.

You Won't Be Alone di Goran Stolevski e ambientato in un remoto villaggio macedone nel diciannovesimo secolo. Una giovane strega uccide per sbaglio una contadina e assume il suo aspetto. Nel cast ci sono Noomi Rapace e Alice Englert.

Nothing Compares: il documentario di Kathryn Ferguson segue l'ascesa verso il successo e la progressiva uscita di scena di Sinéad O'Connor dal mondo della musica.

Am I OK? diretto da Stephanie Allynne e Tig Notaro, con star Dakota Johnson e Sonoya Mizuno. Al centro della trama ci sono le migliori amiche Lucy e Jane la cui vita cambia quando Jane annuncia che sta per trasferirsi a Londra e Lucy rivela un segreto che mantiene da molto tempo.

Call Jane diretto da Phyllis Nagy con star Elizabeth Banks, Sigourney Weaver, Chris Messina e Kate Mara. Il film è ambientato nella città di Chicago, nel 1968, e svela quello che accade a una donna che ha un aborto clandestino. La casalinga cerca poi di aiutare le donne nella sua stessa situazione ad abortire in modo sicuro tramite un network clandestino chiamato "Jane".

Final Cut di Michel Hazanavicius con star Romain Duris e Bérénice Bejo. Il film racconta quello che accade al cast e alla troupe di un lungometraggio a basso budget quando vengono attaccati da veri zombie.

Lucy and Desi, il documentario diretto da Amy Poehler su Lucille Ball.

The Princess del regista Ed Perkins che ripercorre la vita e la morte della Principessa Diana mostrandone l'impatto sulla società e sul mondo.

We Need To Talk About Cosby diretto da W. Kamau Bell e in cui si affronta il tema della capacità di separare l'arte dall'artista.

When You Finish Saving the World diretto e scritto da Jesse Eisenberg. Nel cast ci sono Julianne Moore e Finn Wolfhard. Al centro della trama ci sono Evelyn e suo figlio Ziggy, dal rapporto molto complicato.

Sharp Stick, scritto e diretto da Lena Dunham, che racconta la storia di una ventiseienne, Sarah Jo, che vive con la madre alla ricerca di soldi e la sorella che sogna la fama, mentre lei vorrebbe solo essere considerata e inizia una relazione con il suo capo. Nel cast Kristine Froseth, Jon Bernthal, Scott Speedman e Jennifer Jason Leigh.