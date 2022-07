Dal cinema horror al Maigret di Depardieu: ecco il nuovo listino Adler

Adler annuncia le uscite in programma per la nuova stagione cinematografica, puntando soprattutto sul genere horror, sulla Francia e anche un po' sull'Italia.

Adler Entertainment ha presentato il suo nuovo listino per la nuova stagione e la proposta è davvero ricca per tutti i gusti: oltre a una selezione di pellicole particolarmente adatta agli amanti del genere horror e del mistero, la sua programmazione dei prossimi mesi lascia spazio a molti titoli francesi, tra cui l'atteso Maigret di Gerard Depardieu, e anche all'Italia con la nuova pellicola con Valentina Lodovini e Francesco Scianna: ecco i film in programma per il secondo semestre del 2022.

Una stagione ricca di horror e mistero

Locandina di Hatching - La forma del male

Dai creatori della seguitissima saga di 47 Metri arriva il nuovo incubo ambientato nel mare aperto, Jet Ski. Un gruppo di amici a una festa decide di rubare delle moto d'acqua e divertirsi in mare aperto. Dopo un terribile scontro frontale, i ragazzi rimangono bloccati al largo in preda a un branco di famelici squali... In arrivo nella prossima parte di stagione anche Hatching - La forma del male, l'acclamato esordio alla regia di un lungometraggio per la finlandese Hanna Bergholm. Una ragazzina cerca di fare tutto il possibile per compiacere sua madre, una donna ossessionata dalla perfezione. Un giorno la piccola trova uno strano uovo, decide di nasconderlo e tenerlo al caldo. Quando l'uovo si schiude, ciò che ne emerge va oltre ogni immaginazione. La pellicola ha trionfato in diversi festival di genere e su Rotten Tomatoes riporta una percentuale di recensioni positive pari al 92% con quasi 120 recensioni.

Da Lo Squalo a 47 metri: affogare nel terrore più profondo

Francia, Italia e...

Locandina di Maigret e la giovane morta

Dal capolavoro senza tempo di Georges Simenon, arriva una nuova versione di Maigret, interpretato dall'immortale Gérard Depardieu. Patrice Leconte (L'uomo del treno, La bottega dei suicidi) alla regia della storia ambientata a Parigi: una ragazza vestita con un abito da sera viene trovata morta in una piazza. L'ispettore Maigret cerca di risalire alla sua identità e capire cosa le sia successo. Nel cast anche Aurore Clément, Mélanie Bernier e Anne Loiret. Sempre dalla Francia torna nelle sale Cedric Jimenez (L'uomo dal cuore di ferro), con un vero e proprio spaccato sulla Francia contemporanea. November è l'avvincente ricostruzione dei terribili giorni del novembre 2015 in cui una serie di attentati terroristici sconvolse la Francia, tra Stade De France e Teatro Bataclan. Protagonista della pellicola, presentata al Festival di Cannes 2022, è Jean Dujardin (premio Oscar per The Artist). Spazio anche all'Italia grazie a Conversazioni con altre donne, il lungometraggio drammatico di Filippo Conz con protagonisti assoluti Valentina Lodovini e Francesco Scianna. Due anime gemelle si rincontrano dopo nove anni a una festa di matrimonio a Tropea. Nonostante siano entrambi impegnati in una relazione, si lanciano con cinica spensieratezza in una scappatella segreta che diventa presto un disperato tentativo di recuperare il tempo perduto.

Arrivano i divi per Adler Entertainment

Nel listino 2022 spazio anche ai grandi nomi del cinema mondiale! Arriva, infatti, Mr. Blake, primo lungometraggio del celebre scrittore d'oltralpe Gilles Legardinier. Protagonisti della pellicola sono John Malkovich e Fanny Ardant, due divi senza tempo: quando Andrew Blake si presenta alla tenuta dei Beauvillier, tutti quanti - dai proprietari, ai lavoratori, alla villa in sé - stanno provando a risolvere i loro problemi personali, più o meno evidenti. L'ingresso in scena di questo stravagante ospite britannico darà la linfa vitale a tutti per rimettere in piedi le cose nel migliore dei modi. Grande attesa anche per Artist in residence, il ritorno di Raymond De Felitta (City Island, Ricomincio da me): quando un'eccentrica artista (Diane Keaton) viene sfrattata dalla sua storica casa da un potete imprenditore (Andy Garcia) che vuole demolire il palazzo, la donna crea due alleanze atipiche: una con il figlio dell'imprenditore Max (Josh Hutcherson), e l'altra con una giornalista tv che crea un vero e proprio evento per provare a salvarla.

