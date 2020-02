Harvey Weinstein ricoverato in ospedale dopo la condanna

Harvey Weinstein è stato ricoverato dopo la condanna per stupro di ieri: il produttore lamentava dolori al petto ed è stato trasferito in un ospedale a Manhattan.

Harvey Weinstein è stato ricoverato all'ospedale Bellevue a Manhattan dopo aver lamentato dolori al petto, come ha confermato un portavoce del produttore, protagonista del più grande scandalo sessuale di Hollywood, che ieri si è concluso con una condanna per stupro.

Weinstein doveva essere trasferito in carcere a Riker Island, ma è stato invece trasportato a Bellevue, una struttura sanitaria che è nota per il suo reparto psichiatrico, ma serve anche da ospedale per detenuti.

Il produttore era libero su cauzione, ma il giudice James Burke ha ordinato che restasse in prigione prima della sentenza, che si terrà l'11 marzo. Nella giornata di ieri Harvey Weinstein è stato dichiarato colpevole di stupro di terzo grado e aggressione sessuale.

L'avvocata del produttore, Donna Rotunno, ha chiesto al giudice di permettere al suo assistito di restare libero, sostenendo che di recente è stato sottoposto ad un intervento chirurgico alla schiena che non è andato bene, e che necessita di iniezioni perché rischia di diventare cieco. Nelle ultime settimane Harvey Weinstein si è presentato in tribunale visibilmente dimagrito e con un deambulatore.