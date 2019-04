Harry, ti presento Sally e la scena dell'orgasmo: Billy Crystal racconta i retroscena

Billy Crystal con Meg Ryan in Harry, ti presento Sally

Harry, Ti presento Sally compie 30 anni e Billy Crystal ha condiviso i suoi ricordi e qualche aneddoto legato alle riprese dell'amato film, tra cui anche i retroscena della famosa scena dell'orgasmo.

L'attore ha spiegato: "Si è trattato di un film davvero importante per tutti noi. Nessuno aveva idea di quello che sarebbe diventato. Io so che si percepiva quanto fosse grandioso. Abbiamo avuto una pre-produzione fantastica in cui tutti noi abbiamo partecipato alla stesura dello script, e Nora Ephron era molto disponibile nell'accettare consigli e nell'aggiungere la sua magia.

Rob Reiner era il miglior regista con cui io abbia mai lavorato. Capiva la parte umana della commedia e il ritmo necessario. Non c'è nessuno come lui. E abbiamo potuto creare tutte queste nuove cose che non erano nel copione, insieme, tutti noi, compresa la scena dell'orgasmo".

Billy ha quindi raccontato: "Dopo due settimane dall'inizio delle riprese eravamo in un meeting e Nora ha detto: 'Ho bisogno di qualcosa. C'è qualcosa che manca. C'è il momento in cui Harry ora sta avendo rapporti con varie persone, si sta vendicando ed è questo piccolo stallone arrogante. Forse potremmo girare una scena sul modo in cui le donne fingono l'orgasmo'. E Rob ha risposto: 'Di cosa stai parlando?'. Nora ha spiegato: 'Beh, le donne fingono l'orgasmo, Rob'. La reazione è stata: 'Davvero? Non fingono mai con me'. Quindi quella battuta è diventata parte dei dialoghi".

Crystal ha quindi proseguito il suo racconto: "Allora Meg Ryan ha detto: 'Dovrei avere un orgasmo! Sarebbe esilarante'. E io ho aggiunto: 'In un luogo pubblico come un ristorante'. Nora è impazzita e stavamo ridendo tutti. E poi io ho continuato: 'E allora mostreremo una donna più anziana che dice: 'Quello che ha preso la signorina'. Ed è così che è accaduto, in questo modo il film è diventato reale perché io, Meg, Nora e Rob ci sedevamo insieme, parlando, pensando 'Come possiamo migliorarlo?'".

Recensione Harry, ti presento Sally (1989)

La star del film Billy Crystal ha quindi aggiunto: "Ammettiamolo, nella storia del cinema, tranne nei film porno, nessuno aveva mai usato la parola 'orgasmo'. Nessuno lo aveva detto. Bogart non ha mai detto 'Sai, Louie, questo è stato un grandioso orgasmo'. Gable non ha mai detto: 'Francamente, me ne infischio del tuo orgasmo'. Nessuno lo aveva detto ed è stato così sconvolgente quando è uscita ed era un'idea così provocatoria".

L'attore ha ricordato la prima volta che ha assistito alla reazione del pubblico a quella sequenza di Harry, ti presento Sally: "Quando ha iniziato a fingere il pubblico ha perso il controllo. Non si potevano sentire nemmeno i dialoghi. Hanno riso fino alla scena dopo. La reazione è stata incredibile. Mi sono reso conto che io e Rob stavamo tenendoci per mano. Ci tenevamo stretti perché era stato un momento incredibile".