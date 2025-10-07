Harry, ti presento Sally, Rob Reiner diresse la scena del finto orgasmo davanti alla madre: "Che imbarazzo"

Il regista ha raccontato le riprese della famosa scena al Katz's Delicatessen e passata alla storia anche per la presenza della mamma sul set.

Rob Reiner ha partecipato alla trasmissione 60 Minutes di CBS, ed è tornato a parlare della famosa sequenza del finto orgasmo in Harry, ti presento Sally, cult romantico da lui diretto nel 1989.

La scena è ambientata nel famoso Katz's Delicatessen di New York ed è una delle sequenze simbolo della rom-com con protagonisti Meg Ryan nel ruolo di Sally e Billy Crystal nel ruolo di Harry.

L'imbarazzo per le riprese della scena del finto orgasmo

Rob Reiner scelse sua madre Estelle Reiner per il personaggio della signora anziana che pronuncia la celebre battuta finale: "Prendo quello che ha preso lei".

Meg Ryan e Billy Crystal in una scena di Harry, ti presento Sally

Il regista ha spiegato che per spiegare a Meg Ryan cosa volesse da quella scena decise di mostrarlo in prima persona: "Mi sono seduto di fronte a Billy. E l'ho recitata per lei. E battevo il tavolo, gridando: 'Sì! Sì! Sì!'" ha raccontato Reiner "E mi sono reso conto che stavo simulando un orgasmo davanti a mia madre, capite? Mia madre era proprio lì".

La storia di Harry e Sally e la scena al Katz's Delicatessen

Nella sequenza ambientata al Katz's, Sally (Meg Ryan) spiega a Harry (Crystal), che probabilmente alcune sue ex hanno finto i loro orgasmi. Lui è scettico ma lei le dimostra che le donne possono fingere l'orgasmo inscenandone uno di fronte a lui mentre stanno mangiando.

L'intero locale si ferma paralizzato nel guardare Sally e la signora anziana del tavolo accanto (Estelle Reiner) esclama la frase che diventerà celebre in tutto il mondo.

Estelle Reiner, morta nel 2008 all'età di 94 anni, era una cantante da cabaret e apparve anche in diversi film, tra cui Essere o non essere nel 1983. Reiner era sposata con la famosa star della commedia americana Carl Reiner, creatore del celebre show comico The Dick Van Dyke Show.