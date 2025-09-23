Harry Styles ha corso la maratona di Berlino sotto falso nome: ecco come è finita

La popstar ha partecipato alla maratona in incognito, ma è stato immediatamente riconosciuto dalle persone presenti con cui ha poi scattato qualche foto

Harry Styles - popstar internazionale e attore - ha sorpreso tutti correndo di nascosto la Maratona di Berlino. Infatti, non si è registrato con il suo nome ma ha scelto uno pseudonimo, Sted Sarandos (un gioco di parole con Ted Sarandos, il CEO di Netflix), probabilmente per evitare l'attenzione dei media.

Durante la corsa ha indossato occhiali da sole e una fascia in testa per camuffarsi ulteriormente. Fra i circa 55.000 corridori iscritti, nessuno immaginava che Styles fosse lì. Alla fine, ha completato la maratona in un tempo eccellente: 2 ore, 59 minuti e 13 secondi, ossia sotto le tre ore - un traguardo ambito da molti maratoneti amatoriali.

Non si è trattato della sua prima partecipazione a questo tipo di eventi: già a marzo aveva corso la Maratona di Tokyo, con un tempo più alto (più di tre ore e mezza) ma riuscendo a superare molti partecipanti. La Maratona di Berlino è una delle principali maratone mondiali (parte delle sei Abbott World Marathon Majors), famosa per il percorso molto piatto che favorisce tempi veloci.

Harry Styles e le altre star maratonete

Styles ha così migliorato il suo record personale, sfruttando il contesto favorevole della corsa. Inoltre, dopo la maratona è apparso in una foto su Instagram condivisa dall'atleta paralimpico (e medagliato d'oro) Richard Whitehead, il quale con ironia ha scritto: "2.58 a Berlino con il mio amico - qualcuno lo conosce?!".

L'ultima gara di Styles è stata riconosciuta da Runner's World, che ha definito il suo tempo il più veloce tra tutti i personaggi famosi. Altre star che si sono messe in mostra sulla pista includono Colin Farrell, che ha registrato un tempo di 3:53:14 alla Maratona di Brisbane nel 2021, Jennifer Connelly, che ha chiuso in 3:45:47 alla Maratona di New York City del 2024, e Matt James, che ha registrato un tempo di 3:00:41 alla Maratona di Londra del 2024.

Se Styles dovesse stancarsi di correre in una direzione, può sempre tornare di corsa allo studio, dato che i fan attendono con entusiasmo il suo quarto album dopo l'enorme successo di Harry's House del 2022, che ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui i Grammy Awards per Album dell'anno, Miglior album pop vocale e Miglior album non classico.

My Policeman: Harry Styles ed Emma Corrin in una foto del film

Harry Styles si è preso una pausa da Hollywood

La star ha recentemente recitato in My Policeman, adattamento del romanzo di Bethan Roberts, in cui interpreta Tom Burgess, un poliziotto di Brighton in un triangolo amoroso in tempi in cui l'omosessualità era illegale. Al momento non ci sono conferme su altri film imminenti per Harry Styles: lui stesso ha detto che non immagina di accettare altri ruoli cinematografici "per un po'", preferendo concentrarsi sulla musica. Anche se ci sono state voci o speculazioni su un possibile ritorno nell'MCU come Eros/Starfox, al momento manca qualsiasi tipo di conferma ufficiale.

Qualche settimana fa, Harry Styles è tornato al centro del gossip quando è stato avvistato a Roma insieme a Zoë Kravitz e il video condiviso online da un account di fan del cantante ha scatenato le ipotesi che fosse nata una nuova coppia. L'attrice e la star della musica sembravano rilassati e molto tranquilli mentre camminavano per le strade della capitale.